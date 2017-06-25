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    В Йемене от холеры умерли уже 1300 человек

    (обновлено: )19
    В совместном заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения говорится, что Йемен столкнулся с самой масштабной вспышкой этого заболевания в мире за последние годы.
    Флаг Йемена. Архивное фото
    Associated Press Hani Mohammed

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В Йемене число людей с подозрением на холеру превысило 200 тысяч, сообщает ООН.

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    Известно, что от этой болезни за последние месяцы умерли 1300 человек, 25% из них — дети.

    В совместном заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения говорится, что Йемен столкнулся с самой масштабной вспышкой этого заболевания в мире за последние годы.

    "Всего за два месяца холера распространилась во всех регионах этой раздираемой войной страны", — говорится в заявлении.

    Количество случаев заболевания продолжает расти. По оценкам ООН, к концу августа количество заболевших достигнет 300 тысяч.

    Как сообщалось ранее, в йеменской столице Сане было введено чрезвычайное положение в связи со вспышкой холеры, из-за которой погибли десятки людей.

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