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    Николаевский горсовет из-за холеры запретил купаться и ловить рыбу

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    Николаевский горсовет принял решение запретить купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана - во всех водоемах города и ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах.
    Река Ингул под Николаевом. Архивное фото
    ГСЧС

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве из-за холеры запретили купаться и ловить рыбу во всех водоемах города, сообщает местное издание "Новости-N".

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    В среду в Николаеве состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посвященное предупреждению заболевания населения особенно опасными болезнями, в частности холерой.

    "Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение запретить купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана — всех водоемах города и ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что данные ограничения введены на период угрозы возникновения опасных инфекционных болезней. Кроме того, в городе будет усилен контроль за торговлей речной рыбой на рынках.

    Ранее сообщалось, в Николаеве в районе пешеходного Ингульского моста (Центральный район) выявили холерный вибрион.

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