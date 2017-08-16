Николаевский горсовет из-за холеры запретил купаться и ловить рыбу

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Николаеве из-за холеры запретили купаться и ловить рыбу во всех водоемах города, сообщает местное издание "Новости-N".

В среду в Николаеве состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посвященное предупреждению заболевания населения особенно опасными болезнями, в частности холерой.

"Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение запретить купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана — всех водоемах города и ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные ограничения введены на период угрозы возникновения опасных инфекционных болезней. Кроме того, в городе будет усилен контроль за торговлей речной рыбой на рынках.

Ранее сообщалось, в Николаеве в районе пешеходного Ингульского моста (Центральный район) выявили холерный вибрион.