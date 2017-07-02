От холеры в Йемене умерли 1500 человек

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Йемене Невио Загариа заявил, что число жертв эпидемии холеры в стране возросло до 1500, сообщает агентство Рейтер.

По словам Загариа, выступавшего в субботу на совместной с ЮНИСЕФ и Всемирным банком конференции, в настоящий момент зафиксировано около 246 тысяч случаев заболевания холерой в стране.

Ранее старший советник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Йемене Ахмед Зуитен сообщил, что эпидемия холеры в стране унесла жизни более 1400 человек.

По его словам, разрушения инфраструктуры в Йемене после двух лет активных боевых действий создали условия для начала вспышки холеры в стране. При этом за последнюю неделю количество случаев заболевания снизилось до 39 тысяч человек по сравнению с предыдущими неделями, когда в среднем заболевало по 41 тысячи человек. Однако снижение данных может быть также связано с тем, что мусульмане отмечали окончание священного месяца Рамадана, и реальные цифры могут увеличиться вдвое.

Представитель ВОЗ отметил, что уровень смертности от холеры при этом снижается с 1,7% в начале мая до 0,6%, и "это хороший результат".

Ранее Детский фонд ООН заявил, что количество заболевших холерой в Йемене к концу августа может возрасти до 300 тысяч человек.

Холера — острая кишечная инфекция, характеризующаяся поражением тонкого кишечника, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости с развитием различной степени обезвоживания вплоть до смерти.