Удостоверения водителя и формат ЕС. Комментарий юриста

Konstantin ILYANOK/EAST NEWS

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

С 2018 года срок действия водительского удостоверения будет сокращен — такие условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако официального подтверждения таких изменений касательно водительского удостоверения еще нет, это все прогнозы экспертов.

Они говорят, что в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом, водительские удостоверения в Украине должны соответствовать стандартам ЕС, и тогда они будут признаваться другими странами. Вся суть изменений по этим стандартам в том, что срок действия водительского удостоверения значительно сократится, а некоторым водителям придется каждые пять лет проходить переобучение.

Подробнее о том, какие изменения ждут украинских водителей, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил автоюрист Владимир Караваев.

Действительно ли стоит ждать, что срок действия водительского удостоверения будут сокращать, и когда именно это может произойти?

— Чтобы не быть голословным, и для того, чтобы исключить разные домыслы, я просто рекомендую зайти в интернет, набрать в поисковике "посвідчення водія директива ЄС", она есть в открытом доступе, и там в принципе все очень четко и очень понятно написано.

То, о чем мы сейчас говорим, вот вид водительского удостоверения, сроки действия водительского удостоверения, этому посвящено не более 10% самой директивы. Поэтому действительно сроки в Европе привязываются не к физическому сроку действия, вот вам выдали бланк водительского удостоверения, и через 5 лет он теряет свою силу, нет. Он привязан исключительно к срокам прохождения очередного медицинского осмотра. То есть, если вы прошли своевременно, условно говоря, раз в 5 лет, либо раз в 10 лет, вы своевременно прошли медкомиссию, то это означает, что автоматически продлевается срок действия вашего водительского удостоверения. Если вы не прошли, то срок вашего водительского удостоверения приостанавливается до момента, пока вы не прошли медкомиссию, все очень просто и легко.

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А что сейчас с медицинскими комиссиями для водителей? Они вообще существуют?

— Вообще-то они существуют, но вот формальность прохождения этих медкомиссий в общем-то обсуждается, все прекрасно понимают, что у нас сейчас эти справки больше покупаются, и пока что я не вижу серьезных каких-то намерений для того, чтобы эту ситуацию изменить, то есть пока эти справки реально покупаются.

Есть шанс, что при директиве ЕС эта ситуация изменится?

— Я не думаю, что ситуация измениться, потому что ведь соглашение Украина-ЕС и вот этот раздел по транспорту, он достаточно большой, и там очень много требований, которые на сегодняшний день пока что Украина еще не выполнила. Я не думаю, что в данном случае по водительским удостоверениям будут какие-то исключения.

Правительство Украины обязуется уже до ноября завершить внедрение директив ЕС касательно водительских удостоверений, а по статистическим данным, в Украине сейчас 10 миллионов человек имеют водительские удостоверения. Успеют ли?

— Давайте, во-первых, по срокам. Этот срок действительно оговорен соглашением Украина-ЕС, все дело в том, что положения этого соглашения должны вступить в силу по истечении трех лет с момента его подписания. И вот осень этого года – это как раз и есть этот срок. Теперь, что касается того, нужно ли будет водителям менять прежние водительские удостоверения, будет ли это какая-то принудиловка. Я просто хочу напомнить, что где-то 2008-2009 год уже аналогичный вопрос обсуждался, тогда Госавтоинспекция действительно запускала информацию по поводу того, что нам необходимо приводить наши документы в соответствие с требованиями ЕС, и вот речь, в частности, шла о водительских удостоверениях. И было две разных точки зрения, в частности, была такая точка зрения, что с такого-то срока все, выданные ранее, водительские удостоверения будут недействительными, и поэтому всем надо идти их менять. В данном случае, если мы говорим о требованиях директивы ЕС, то там черным по белому сказано, что все водительские удостоверения, выданные ранее, являются действительными. Это означает, что, если мы будем следовать требованиям этой директивы, то никто ничего обязывать водителей не будет. То есть тот, кто впервые будет получать водительское удостоверение, тот будет получать нового образца. Тот, кто захочет добровольно поменять, он получит нового образца. А вот так, чтобы поголовно 12-14 миллионов водителей заставить идти обменивать, вряд ли такое будет.

Те, кто будут пользоваться водительским удостоверением старого образца, все равно должны будут каждые пять лет проходить медосмотр? Каким образом это будет фиксироваться?

— На сегодняшний день этот вопрос тоже остается открытым, но единственное, что я вот просто знаю, что полиция очень активно работает над системой контроля "Рубеж". Эта система действительно позволяет не только мониторить транспортный поток, но и определять также историю транспортного средства или водителя, который управляет. И вот как только в каждом полицейском автомобиле, патрульном, будет находиться вот такая система, я скажу честно, что дисциплина по поводу прохождения очередного медосмотра резко повысится.

Новые водительские удостоверения будут признаваться Европой?

— Вы знаете, это тоже очень большое заблуждение по поводу того, что нужны какие-то специальные удостоверения для того, чтобы ездить по Европе. Все наши водительские удостоверения, которые сегодня есть на руках у наших водителей, они все являются международного образца, они все позволяют ездить по любой стране мира.

Тогда чего требует директива ЕС? Прежде всего, это медицинская справка?

— Нет, там еще может идти речь о чиповании водительских удостоверений, потому что тоже встречается такое слово, как "чип", оно привязывается к водительским удостоверениям. В этой директиве действительно оговорен вариант чипования водительских удостоверений, то есть чип дается для того, чтобы полицейский мог легко по чипу считать историю этого водителя. Но опять же в директиве сказано, что это добровольный выбор каждой страны, то есть она может вводить, но может и не вводить чипованные удостоверения.

Ранее главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире "ГС" отметил, что патрульные не имеют права останавливать автомобили без существенных причин, и водители этим пользуются.