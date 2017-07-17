Директива ЕС не заставит 14 млн водителей в Украине менять права - эксперт

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. С 2018 года срок действия водительского удостоверения будет сокращен — такие условия Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако официального подтверждения таких изменений по водительскому удостоверению еще нет. Это лишь прогнозы экспертов.

Они говорят, что в соответствии с соглашением, водительские удостоверения в Украине должны соответствовать стандартам ЕС, и тогда они будут признаваться другими странами. Также есть информация, что правительство Украины обязуется уже до ноября завершить внедрение директив ЕС по водительским удостоверениям.

Придется ли всем водителям массово менять права в связи со вступлением в силу Ассоциации, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал автоюрист Владимир Караваев.

"Если мы говорим о требованиях Директивы ЕС, то там черным по белому сказано, что все водительские удостоверения, выданные ранее, являются действительными. Это означает, что если мы будем следовать требованиям этой директивы, то никто ничего обязывать водителей не будет. То есть тот, кто впервые будет получать водительское удостоверение, тот будет получать нового образца. Тот, кто захочет добровольно поменять, он получит нового образца. А вот так, чтобы поголовно 12-14 млн водителей заставить идти обменивать, вряд ли такое будет", — пояснил юрист.