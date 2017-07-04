Вместо льготного проезда. В Херсоне водитель маршрутки ударил подростка

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Вместо льготного проезда в маршрутном такси Херсона 15-летний подросток получил от водителя удар в лицо, сообщает ТСН.

Конфликт произошел из-за удостоверения подростка Артура Турчина из многодетной семьи. Водитель маршрутки попросил его у парня, чтобы посмотреть поближе, а потом отказался возвращать. Подросток говорит, что вечером маршрутка была полупустая, удостоверение он показал при входе, а водитель решил, что оно просроченное. Однако, убеждает парень, документ действителен.

"До 2019 года. Здесь все печати стоят, все стоит", — сказал он.

Удар в лицо подросток получил, когда хотел забрать свое удостоверение у водителя обратно.

"Это мой личный документ. И он такой: что? Разворачивается и дает мне по лицу. У меня потекла кровь", — рассказал пострадавший юноша.

Парень прямо из салона маршрутки подросток вызвал полицию, патрульные нашли автобус, опросили водителя и отпустили продолжить маршрут, однако уголовное производство открыли.

"При установлении всех свидетелей, допроса всех сторон данного происшествия, будут направлены материалы в местную прокуратуру о решении вопроса о предъявлении подозрения", — рассказал заместитель начальника следственного отделения Днепровского отдела полиции Херсона Денис Лелюк.

Водитель ситуацию не комментирует. На транспортном предприятии говорят, что от работы мужчину отстранили, однако увольнять пока не собираются.

"В то, что он мог так поступить, я не верю. Скорее всего, было иначе, но подается вот так, как это часто случается. Поэтому давайте подождем, что скажет полиция", — предложил директор фирмы-перевозчика Валерий Сивак.

Напомним, ранее водитель такси в Одессе напал на своего пассажира. Он нанес четыре удара ножом. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.