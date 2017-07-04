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    Интервью

    Эксперт: Скандальную застройку в центре Киева может остановить только Рада

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    Сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук отметил, что остановить строительство в буферной зоне Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской городской власти не под силу.
    Застройки у Софии Киевской
    УНИАН

    РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

    Активисты проинформируют ЮНЕСКО о застройке Киева. С отчетом они направились в Краков на сессию комитета всемирного наследия.

    В частности активисты расскажут о застройки вокруг Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской, а также об уничтожении исторической среды Киева в результате этих действий.

    Насколько результативным будет визит активистов, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук.

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    (текст публикуется на языке оригинала)

    На базі чого ґрунтується звіт активістів? 

    — Це найкраще розкажуть самі активісти, але, в принципі, є речі, які є очевидні. Тобто є певні забудови в зонах ЮНЕСКО, це саме будівля по вулиці Гончара, з якою досі не вирішене питання демонтажу зайвих поверхів. 

    Якщо ми говоримо про Києво-Печерську Лавру та Софію Київську, якою може бути реакція ЮНЕСКО? 

    Новиков о незаконном строительстве АЗС на улице Ревуцкого в Киеве. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Киевляне vs застройки: депутат о незаконной заправке и "помаранчевой" мафии

    – Наскільки я знаю, в них є такий формат реакції – внесення до так званого "чорного списку". Тобто це ті об’єкти, які знаходяться під загрозою втрати. Тобто якщо в місті таке відбувається, це є дуже-дуже погано. 

    ЮНЕСКО, окрім включення до "чорного списку", якось може вплинути на будівництво? 

    – Вони не можуть взяти бульдозер, приїхати чи знести. Звісно, що це справа місцевої адміністрації. 

    Справді, будівництво в цій зоні є неприпустимим. І, на жаль, в нас досі є невирішені питання, наприклад, той же сквер на Небесної Сотні. З'являються якісь будинки в буферній зоні Печерської Лаври. Тобто, на жаль, цей процес поки що не повністю призупинений.

    В Міністерстві культури заявили, що готові звернутися до суду і оскаржити забудови поруч із Софією Київською та Києво-Печерською Лаврою. Наскільки це перспективна справа? 

    – Мінкульт вже дало декілька, скажімо так, досить скандальних дозволів на будівництво в охоронних зонах. В першу чергу, це будівництво житлового комплексу на місці Сінного ринку. Є ще деякі такі питання. Тобто тут я б не дуже розраховував на те, що Мінкульт піде далі гучних заяв. 

    А хто би міг реально вплинути на ситуацію? 

    В Киеве протестуют против застройки озера
    informator.news
    Застройка озера в Киеве: протестующие готовы к радикальным действиям

    – Проблема в тому, що в нас в 2011-му році було прийнято дуже ліберальний закон про містобудівну діяльність. І, умовно кажучи, навіть архітектор міста не може зупинити такі будівництва. Тому це в першу чергу питання до законодавців, аби справді повернути значення посади міського архітектора.

    І відповідно, тоді можна було би з когось спитати за ту ситуацію, яка відбувається в місті. Тобто зараз за всього бажання міська адміністрація також не має повного набору важелів, аби просто взяти і зупинити всі будівництва в охоронній зоні. Тобто це питання до парламенту. 

    Теоретично, якщо ЮНЕСКО виключила об’єкти з переліку спадщини, що відбувається далі?

    – Я не думаю, що мова йтиме про виключення. Оскільки виключення зазвичай відбувається, коли вже об’єкт втрачено. Але стосовно потрапляння до "чорного списку", можливо, такий сценарій можна розглядати як реальний. 

    Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор конфедерации строителей Украины Виталий Грусевич заявил, что процедура подготовки к строительству многоквартирных домов стала дольше, но не будет злоупотреблений со стороны застройщиков.

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