В Киеве избили известного борца с незаконными застройками

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Трое неизвестных во вторник избили правозащитника и борца против незаконных застроек Александра Дядюка в Киеве, сообщает председатель правления "Коалиции участников Оранжевой революции" Сергей Мельниченко.

"Подошли три человека уголовной внешности и без предупреждения начали жестоко избивать. Сначала пытались повредить лицо, потом сбили с ног и стали бить ногами", — написал он на странице в Facebook.

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По его словам, нападение произошло вблизи детского садика, "откуда выскочили воспитательницы и подняли крик", что заставило нападавших скрыться с места происшествия.

Сергей Мельниченко/Facebook, 13 июня 2017

В свою очередь Ирина Алексеенко пишет, что Дядюк был одним из активных участников Майдана, который почти все свое время там проводил. "Сейчас у него пробита голова, огромное количество синяков, но кроме того у него огромное количество ещё внутренних гематом, которых не видно", — добавила она.

Ирина Алексеенко/Facebook, 13 июня 2017

Cам Дядюк написал, что нападение произошло перед судом с застройщиком ЖК "Пражский квартал-2".

"Этот суд, который сегодня должен быть — это суд со слугами дьявола — сектантами из церкви пятидесятников "Скиния", осуществляющими застройку в селе Петропавловская Борщаговка. В этой псевдоцеркви, все "пастыри", включая "Дэви Мария Христос" (главного пастыря) Рустама Фатуллаева — или конченые наркоманы, или уголовники с несколькими ходками на зону. (Это их официальная информация размещена на сайте церкви). Как и все сектанты, они визжат что они христиане, но на самом деле давно продали душу золотому тельцу", — сообщил Дядюк.

Александр Дядюк/Facebook, 13 июня 2017

Напомним, в среду утром неизвестные избили председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Людмилу Демченко в поселке Коцюбинское Ирпенского горсовета Киевской области.

Журналистка Валентина Аксенова пишет на своей странице в Facebook, что "эти события (избиение Дядюка и Демченко — Ред.) все связаны общей тенденцией: застройщики Киевской области до конца осознали опасность в общественном сопротивлении в Приирпенье, а теперь еще и на Борщаговке, и идут в атаку".