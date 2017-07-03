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    Киев

    Комитет ЮНЕСКО оценит застройку исторического центра Киева

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    Активисты расскажут членам комитета ЮНЕСКО о состоянии дел с застройками вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, а также об уничтожении исторического центра Киева вследствие застроек.
    Заповедник София Киевская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. На сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в польском Кракове будет рассмотрен "альтернативный отчет", подготовленный киевскими общественными активистами.

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    Общественный активист Марина Соловьева рассказала "Радио Свобода", что в отчете активисты проинформируют членов комитета о состоянии дел с застройками вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, а также об уничтожении исторического центра Киева вследствие застроек.

    "Мы начали сотрудничество с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы члены комитета понимали, что происходит и на территории нашего памятника, и в его буферной зоне. Это София Киевская и Киево-Печерская Лавра. Мы сообщим о том, что происходит на территории Киева и вообще в Украине", — отмечает Соловьева.

    Отчеты, которые общественники Киева готовили еще с 2011 года, ЮНЕСКО рассматривает вместе с теми, которые подготовили в профильных правительственных инстанциях. ЮНЕСКО неоднократно обращалось к украинским властям с требованием запретить застройку буферных зон вокруг Софии Киевской и Киево-Печерской лавры.

    Ранее Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО включило в список более 50 объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой.

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