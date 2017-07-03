Комитет ЮНЕСКО оценит застройку исторического центра Киева

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. На сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в польском Кракове будет рассмотрен "альтернативный отчет", подготовленный киевскими общественными активистами.

Общественный активист Марина Соловьева рассказала "Радио Свобода", что в отчете активисты проинформируют членов комитета о состоянии дел с застройками вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, а также об уничтожении исторического центра Киева вследствие застроек.

"Мы начали сотрудничество с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы члены комитета понимали, что происходит и на территории нашего памятника, и в его буферной зоне. Это София Киевская и Киево-Печерская Лавра. Мы сообщим о том, что происходит на территории Киева и вообще в Украине", — отмечает Соловьева.

Отчеты, которые общественники Киева готовили еще с 2011 года, ЮНЕСКО рассматривает вместе с теми, которые подготовили в профильных правительственных инстанциях. ЮНЕСКО неоднократно обращалось к украинским властям с требованием запретить застройку буферных зон вокруг Софии Киевской и Киево-Печерской лавры.

Ранее Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО включило в список более 50 объектов культурного наследия, которые находятся под угрозой.