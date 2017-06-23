наверх
23.06.201716:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Арест Гужвы. Спиридонов: на очереди - политологи и блогеры

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (81)

    (обновлено: )15630
    По мнению политического эксперта Николая Спиридонова, после того как власть закроет рот неугодным СМИ, она возьмется за остальных представителей альтернативного мнения.
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Ukrlife.TV/Скриншот

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В четверг вечером, 22 июня, издание Strana.ua сообщило, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    По утверждению правоохранителей, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

    Светлана Крюкова на пресс-конференции о давлении властей на издание Страна.ua
    РИА Новости Украина
    Светлана Крюкова: обвинения против Гужвы сфабрикованы

    Стоит отметить, что журналисты, связанных с Администрацией СМИ в своих комментариях к событию выразили солидарность с генеральным прокурором.

    По словам политического эксперта Николая Спиридонова, преследование тех, кто критикует власть является тревожным звонком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    "Похоже, что в Украине уже не существует журналистской солидарности. Журналисты с упоением радуются, когда прессуют их коллег.

    На самом деле, радоваться особо нечему. Если закроют рот всем неугодным СМИ, то возьмутся и за отдельных политологов и блогеров. За всех, кто еще смеет критиковать власть, хотя бы иногда.

    К чему это приведёт? Ну, образованные люди примерно понимают уже сейчас, а остальные увидят по факту", — отметил Спиридонов.

    Читайте также — Событие №1. В соцсетях обсудили обыски в "Стране" и задержание Гужвы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Томиленко
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Министерство обороны Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против