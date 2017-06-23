Арест Гужвы. Спиридонов: на очереди - политологи и блогеры

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг вечером, 22 июня, издание Strana.ua сообщило, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

По утверждению правоохранителей, Гужва требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

Стоит отметить, что журналисты, связанных с Администрацией СМИ в своих комментариях к событию выразили солидарность с генеральным прокурором.

По словам политического эксперта Николая Спиридонова, преследование тех, кто критикует власть является тревожным звонком. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Похоже, что в Украине уже не существует журналистской солидарности. Журналисты с упоением радуются, когда прессуют их коллег.



На самом деле, радоваться особо нечему. Если закроют рот всем неугодным СМИ, то возьмутся и за отдельных политологов и блогеров. За всех, кто еще смеет критиковать власть, хотя бы иногда.



К чему это приведёт? Ну, образованные люди примерно понимают уже сейчас, а остальные увидят по факту", — отметил Спиридонов.

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