Обыски в "Стране", арест Гужвы. Челядь Порошенко потешила барина - Корнейчук

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг вечером, 22 июня, издание "Страна.ua" сообщило, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, соратники президента Украины преднамеренно затеяли конфликтную ситуацию вокруг "Страны.ЮА". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Итак, коротко по "Стране.ЮА". Ближайшее окружение в страхе ждет возвращение злого Порошенко в Киев. Его публично опозорили и Вашингтоне, и в Брюсселе. В Украине следует "подстава" за " подставой" от членов ТАТС Турчинова-Авакова. Поэтому "ближний круг" понимает: "Батя" вернется и начнет отрываться на тех, кого реально может подержать за горло. То есть — на верных соратниках. Поэтому был проведен мозговой штурм и придумали, что может поднять настроение Порошенко. Это, конечно же, неприятности у одного из его персональных врагов. К которым относится Гужва после публикации "пленок Онищенко". Да и вообще за жесткую критику Порошенко", — отметил Корнейчук.

По его словам, в ситуации со "Страной", Банковой пришлось прибегнуть к помощи Радикальной партии.

"Но как достать Гужву? И вот тут быстро пришла на помощь партия Ляшко, который находится в истерике после представления на лишение неприкосновенности Лозового. Радикалы провели с Луценко бартер: Лозовой в обмен на показания их нардепа Линько против Гужвы. Сейчас мы видим результат этой сделки. И главное — Порошенко должен вернуться в Киев уже в благодушном настроении. Ведь верная челядь потешила барина…", — резюмировал он.

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