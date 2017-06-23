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    Обыски в "Стране", арест Гужвы. Челядь Порошенко потешила барина - Корнейчук

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    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (73)

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    По мнению политического аналитика Дмитрий Корнейчука, после провального визита Петра Порошенко в США его окружение поднимает ему настроение охотой на персональных врагов.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В четверг вечером, 22 июня, издание "Страна.ua" сообщило, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, соратники президента Украины преднамеренно затеяли конфликтную ситуацию вокруг "Страны.ЮА". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обыски в "Стране", задержание Гужвы: все подробности

    "Итак, коротко по "Стране.ЮА". Ближайшее окружение в страхе ждет возвращение злого Порошенко в Киев. Его публично опозорили и Вашингтоне, и в Брюсселе. В Украине следует "подстава" за " подставой" от членов ТАТС Турчинова-Авакова. Поэтому "ближний круг" понимает: "Батя" вернется и начнет отрываться на тех, кого реально может подержать за горло. То есть — на верных соратниках. Поэтому был проведен мозговой штурм и придумали, что может поднять настроение Порошенко. Это, конечно же, неприятности у одного из его персональных врагов. К которым относится Гужва после публикации "пленок Онищенко". Да и вообще за жесткую критику Порошенко", — отметил Корнейчук.

    По его словам, в ситуации со "Страной", Банковой пришлось прибегнуть к помощи Радикальной партии.

    "Но как достать Гужву? И вот тут быстро пришла на помощь партия Ляшко, который находится в истерике после представления на лишение неприкосновенности Лозового. Радикалы провели с Луценко бартер: Лозовой в обмен на показания их нардепа Линько против Гужвы. Сейчас мы видим результат этой сделки. И главное — Порошенко должен вернуться в Киев уже в благодушном настроении. Ведь верная челядь потешила барина…", — резюмировал он.

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