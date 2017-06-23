В интернете не досчитались $1,6 тыс с обыска у Гужвы и обвинили ГПУ во лжи

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Интернет-пользователи посчитали купюры на фотографии, выложенной генпрокурором Юрием Луценко в сообщении о задержании главного редактора Страна.ua Игоря Гужвы. По словам блогера Дениса Гороховского, если присмотреться, то на столе вместо 10 тысяч выложено всего 8400 долларов.

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"А что это значит? Что генпрокурор минимум сказал неправду. Ну или следак решил, что 8400 тоже нормально и никто пересчитывать не будет", — заметил Гороховский.

В свою очередь, адвокат и общественный активист Клим Братковский также написал на своей странице в Facebook, что на фото гораздо меньшая сумма, чем заявлено.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.