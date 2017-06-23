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    В интернете не досчитались $1,6 тыс с обыска у Гужвы и обвинили ГПУ во лжи

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (73)

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    По словам блогера Дениса Гороховского, если присмотреться, то на столе в редакции Страны.ua во время обыска вместо 10 тысяч выложено всего 8400 долларов.
    Обыск в кабинете Игоря Гужвы
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Интернет-пользователи посчитали купюры на фотографии, выложенной генпрокурором Юрием Луценко в сообщении о задержании главного редактора Страна.ua Игоря Гужвы. По словам блогера Дениса Гороховского, если присмотреться, то на столе вместо 10 тысяч выложено всего 8400 долларов.

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    "А что это значит? Что генпрокурор минимум сказал неправду. Ну или следак решил, что 8400 тоже нормально и никто пересчитывать не будет", — заметил Гороховский.

    В свою очередь, адвокат и общественный активист Клим Братковский также написал на своей странице в Facebook, что на фото гораздо меньшая сумма, чем заявлено.

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски.   

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