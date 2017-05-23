Возврат денег Лазаренко: нет решения суда, это пиар-акция Луценко - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Уже в этом году Украина рассчитывает получить часть денег украденных экс-премьер-министром Павлом Лазаренко. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, такое заверение украинская власть получила от США.

В целом американской системе правосудия удалось установить местонахождение около 250 миллионов долларов, которые были выведены из Украины коррупционным путем. На этапе конфискации имущества на эти средства претендовали многие стороны, включая самого украинского экс-премьера, а также российскую компанию "Газпром" и банк EuroFed, который был основан Лазаренко в островном государстве Антигуа.

Перспективы возврата средств в Украину прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы юрист, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

(публикуется на языке оригинала)

На якій підставі США висловили такі запевнення українській владі? Яким чином вдалось домовитись?

— Я уважно дивлюся, відслідковую цю ситуацію, і в повідомленні генпрокурора, і ЗМІ, зокрема "Укрінформ", розповсюджує інформацію про те, що є такий термін, можливо, тобто в разі, якщо буде прийнято судом рішення про конфіскацію, тоді, можливо, частина коштів буде повернута. Отже, повинно бути ще рішення суду про конфіскацію коштів. Друге, можливо, буде повернуто. І третє – частина коштів.

Чому я акцентую на цих питання увагу? Тому що ще рішення остаточного не існує. Тобто так, є Павло Лазаренко, 20 років тому він очолював уряд України. Так, дійсно, є факти підтверджені і ним самим, він вже пішов на угоду за слідством США, і, власне кажучи, обвинувачення базувалися на твердженнях, які підтвердив Павло Лазаренко. Перше – коли будуть повернуті ці кошти. І друге – скільки.

І я вам хочу сказати, що та інформація, яку зараз розповсюджують ЗМІ і Луценко, не містить в собі нічого нового. Тобто те, що я вже сказав на початку. Мова йде про можливе повернення коштів, і мова йде про те, що повинно бути ще рішення суду про конфіскацію цих коштів. Тому і я можу сказати тільки з моєї точки зору, що це є піар-інформація, яку розповсюджує генпрокурор Луценко, і його заступник Єнін. Евгений Невмержицкий, facebook Экономист: обыски в Dragon Capital – показатель коррупционной модели страны

Якщо б не було обіцянок, домовленостей з американською стороною, то не було б таких заяв?

— Домовленість, безумовно, існує, тому що співпраця ГПУ проводжується, оскільки, розумієте, Павла Лазаренка звинувачують у кількох злочинах. І не тільки відмивання коштів, і не тільки в корупції, і не тільки в крадіжках, а і підробка документів, службові злочини і таке інше.

А далі, коли вже буде прийняте остаточне рішення, далі повинні ще прокурори працювати наші з правоохоронними органами Литви, Швейцарії тощо. Бо там є свої вимоги, і Павло Лазаренко вчиняв злочини і в тих країнах. І тут цю суму треба буде розділити на частини, і яка кінцева сума перепаде Україні, допоки взагалі невідомо.

Який механізм повернення? В якій якості кошти повернуть до України: цінними паперами, реальними грошима?

— Дуже серйозне питання ви поставили. Оскільки у інформації сказано про повернення коштів та інших активів, які заарештовані. Тобто активами, матеріальні активи – це можуть бути і цінні папери, це можуть бути облігації, це може бути майно або інші немайнові права.

Колись, по-моєму, "Українська Правда" опублікувала дуже багато матеріалів безпосередньо щодо справи Лазаренка. І там був перелік того майна, яке Лазаренко чи то оформив на себе, як в Україні, так і за кордоном, і в тому числі облігації, цінні папери, а також готівкові кошти.

Скоріш за все, ми отримаємо, мається на увазі, держава Україна, мені так видається, майно, яке було чи приватизоване, чи переписане Павлом Лазаренком, яке знаходиться в Україні, в Дніпропетровську чи Дніпропетровській області.

Тобто це не кошти, які можна буде перерахувати до бюджету?

— Скоріше всього, це будуть не кошти, або якщо це будуть кошти, то це буде невелика, мізерна сума. Тому що є ще така стаття витрат, як правоохоронні органи. Їхня робота повинна теж оплачуватися. Мається на увазі, правоохоронні органи як США, Швейцарії, Литви тощо, коли вже буде поставлена кінцева крапка, і буде прийняте судове рішення про конфіскацію, тоді і буде дельож цих коштів і цих активів.

Справа ведеться у США. І якщо це гроші, їх заарештували США. Як вони могли це зробити і передавати нам щось на нашій території?

— Юрисдикція США у справі Лазаренко має дві підстави. Перша – це Павло Лазаренко перетнув кордон по паспорту панамському. А друге – в США з середини минулого століття діє закон про корупцію за кордоном. Тобто якщо будь-яка транзакція проходила в доларах і стала предметом корупції, то Мінюст США через ФБР має право по закону США досліджувати ці питання і щодо осіб, які не обов'язково є громадянами США, або майна, яке заходиться не в США.

Оскільки Павло Лазаренко отримував кошти, власне кажучи, 280 мільйонів доларів чи ще, можливо, більше сума через певні оффшорні компанії в доларах США, тому цей злочин розслідується правоохоронними органами США.

Але ж Павло Іванович Лазаренко отримував гроші не тільки в доларах. Тоді він отримував і в швейцарських франках, і в гривнях, в інших валютах, це вже не є юрисдикцією США.

Що стосовно майна, яке передавалося Павлу Лазаренку, він же був прем’єром в 1996-1997-их роках. І тоді рекет, віджимання, переписування майна… Я пригадую, що принаймні в пресі звучало питання, що Павло Лазаренко вів такий зошит, де занотовував особисто, хто йому скільки винен. Тобто сам вів бухгалтерію, не довіряв нікому. І за ту чи іншу оборудку чи в справі Єдиних енергетичних систем, чи в лобіюванні металургів тощо з ним розраховувалися зокрема майном. Тобто акціями заводів, торгових центрів і таке інше.

І я говорю про те, що Україна як сторона в цій справі, і правоохоронні органи, які розслідують кримінальну справу, отримає, скоріше за все, оце або майно, або ці акції, які були незаконно передані, віджаті, як хочете назвіть, Павлом Лазаренком.

З кінця 90-х з цим майном що відбувалося?

— Питання слушне, я вам відповім трошки з іншого кінця. Після того, як Павло Іванович покинув країну, він кілька разів пробував повернутися в Україну. І ви собі навіть не уявляєте кількість людей, які не бажали і не бажають до цих пір повернення Лазаренка в Україну.

Тому що розборки при його поверненні можуть привести до дуже великих наслідків і потягнуться справи і до Коломойського, Пінчука, Кучми і таке інше. Лазаренко на той час був рейдером №1 в особі прем’єра країни. Тобто він був і бандит основний, і прем’єр. У нього було абсолютна влада після Леоніда Даниловича, звичайно, і виконавча, і злочинна.

Тому майно, яке він віджимав, Віктор Федорович Янукович, президент країни, він вчився у Павла Івановича Лазаренко. Це, щоби так, пояснити дуже просто. Тобто те, що ми бачили з вами в 2012-2013-их роках, і що робив Янукович, то в десятки більше робив Павло Лазаренко в 90-их роках.

І тепер доведеться відбирати це майно, яким всі ці роки користувалися інші люди?

— 100%, абсолютно правильно. Тобто ця ситуація, якщо кримінальне провадження, ще раз наголошую, кримінальну справу, яку веде ГПУ, вона стосується як раз справ Лазаренка, які він вчинив в Україні.

А от те, що ви задали питання, по суті, про корупційні кошти, тобто готівкові, що розслідується правоохоронними органами США, якщо це буде доведено і буде вирок суду про конфіскацію цих коштів, то безумовно, якась частина, це буде 5% від того, що прокурор заявив, чи 10% чи 20%, я тут не можу нічого конкретного сказати.

Ранее исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин заявил в эфире "ГС", что борьба с коррупцией обрела опасную тенденцию: следователи не дорабатывают обвинительную базу, а суды и вовсе способствуют побегам обвиняемых за границу.

Также член Совета общественного контроля НАБУ Артем Романюков заявил в эфире "ГС", что коррупция в банках, которые работают в Украине, но зарегистрированы за границей на самом деле завязана на украинцах, которые пользуются лазейками.