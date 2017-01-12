Журналисты обнаружили в банке Литвы $30 млн Лазаренко

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Международный проект журналистских расследований OCCRP сообщает, что его литовский партнер 15min.lt обнаружил в базе данных OCCRP документы, которые свидетельствуют о наличии на счете в банке Литвы около 30 миллионов долларов, связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко.

Указанные средства заморожены на счету местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды каждые несколько месяцев продолжают это замораживание в течение последних 17 лет, сообщает "Радио Свобода".

Сам банк отказывается давать комментарии.

Согласно результатам расследования, речь идет о части из порядка 200-250 миллионов долларов.

Счет с указанными 30 миллионами долларами в литовском банке Hermis принадлежал банку Лазаренко European Federal Credit Bank, который был ликвидирован. В 2000 году литовское отделение банка SEB купило банк Hermis вместе с этим счетом.

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Правительство Украины во время президентства Виктора Януковича наняло британскую юридическую компанию Lawrence Graham для поиска 200 миллионов долларов США, которые, как утверждали власти, были похищены при участии экс-премьеров Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко в середине 1990-х годов. В 2004 году Лазаренко в США был осужден на восемь лет лишения свободы по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах.

На сегодняшний день США в целом установили местонахождение принадлежащих Лазаренко около 280 миллионов долларов, которые были вывезены из Украины незаконным путем и находящихся на счетах в Литве, Лихтенштейне и Швейцарии, а также на островах Антигуа и Гернси, где они были арестованы. В данный момент в США длится судебный процесс по конфискации этих средств.