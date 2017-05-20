Коломойский между "Укрнафтой" и Банковой

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вышли из наблюдательного совета "Укрнафты". На общем собрании публичного акционерного общества избран новый состав наблюдательного совета, который возглавил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Также в набсовет "Укрнафты" вошли еще пять представителей "Нафтогаза". Таким образом, государство в руководстве "Укрнафты" представляют шесть человек из 11-ти.

Что означает выход Коломойского и Боголюбова из наблюдательного совета, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Вихід Коломойського та Боголюбова зі складу наглядової ради "Укрнафти" означає втрату ними своєї частки в компанії?

— Насправді ні. Ми, скоріше, спостерігаємо подальшу спробу Коломойського, в тому числі, через вплив на Коболева, скажімо так, залишити свої активи, зберегти свій вплив, який він мав на "Укрнафту", плюс не дати можливість, власне кажучи, команді президента посилити свій вплив на цю організацію. Тому що ми знаємо, що Коболев достатньо міцно пов'язаний з "Народним фронтом", а от якраз якщо ми говоримо про команду президента, то я просто нагадаю, що ще з квітня була спроба Генпрокуратури знайти окремі факти на голову "Нафтогазу" Коболева в тому сенсі, що зробити його більш лояльним і більш придатним до впливу з боку Банкової. Наразі я бачу, що ця ситуація заміни, скоріш за все, пов’язана з тим, що Коломойський намагається не дати можливість Банковій через "Укрнафту", через "Нафтогаз" знайти на себе вихід і, в тому числі, через відкриття окремих справ, розслідувань проти Коболева пізніше вийти на Коломойського і відібрати цей актив. Тобто, скоріше, така стратегія збереження і плюс захисту самого Коболева, тобто гра, в тому числі, навколо "Нафтогазу".

Як Коломойський все це зробить, залишивши наглядову раду?

— Насправді тим самим він дає менше можливості звинувачувати в різних речах, пов’язаних з розподілом активів і прибутків "Укрнафти", тобто відтепер є наглядова рада, яка безпосередньо з ним не асоціюється, тобто він зберігає свій актив, але він не присутній безпосередньо в наглядовій раді. Плюс тепер більший контроль публічний буде саме з боку "Нафтогазу", а ще раз підкреслюю: свого часу саме за допомогою "Нафтогазу" і в зв’язку з Коболевим Коломойський зміг впливати, в тому числі активно оперувати "Укрнафтою". Тобто насправді цей аспект, пов'язаний з одного боку, зі стратегією Коболева зберегти за собою керівництво "Нафтогазу" і приховати стосунки, які були між ним і Коломойським, в тому числі в контексті "Укрнафти", а плюс для Коломойського це спосіб зберегти цей актив, вплив на нього і більш того, своєрідний черговий крок боротьби між Коломойським і президентом, Коломойським і Банковою.

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Ходять чутки, що Коломойський звертає бізнес в Україні. Це не крок в цьому напрямку?

— Частково. Знаєте, тут є декілька варіантів, як він збирає його згортати, тому що можна згорнути таким чином, що проти нього можуть бути відкриті справи. Ми бачимо, що навколо "ПриватБанку" є нюанси, і є бажання окремих політичних гравців, в тому числі пов’язаних з Банковою, відкрити проти Коломойського справу щодо коштів використання, щодо рефінансування, куди ці кошти зникали тощо. Тому я думаю, що Коломойський хоче вийти з гри, але хоче вийти з гри без справ і без міжнародного розшуку, без того, щоб в нього не відібрали те, що він має. Відповідно, треба обрати таку стратегію, яка б його максимально захистила, максимально відвела від нього можливості різних справ, які можна на нього відкрити, в тому числі в контексті "Укрнафти".

Те, що більшість у наглядовій раді "Укрнафти" посіли представники "Нафтогазу", про що свідчить?

— Це говорить, що є певна домовленість, наскільки я розумію, між Коломойським і "Народним фронтом", який тим самим деякою мірою, виходить, захищає в даному питанні Коломойського від команди президента.

Тобто говорити про наступ на імперію Коломойського не доводиться?

— Я думаю, що Коломойський частково зайняв таку стратегію, з одного боку, зберегти те, що він вже отримав, з іншого – певне позиційне очікування, навіть боротьбу з командою президента. Ні для кого не секрет, що той же Коломойський активно працював по лінії блокади, яка була в контексті Донбасу. Тобто Коломойський однаково залишається певним гравцем. Інша справа, що ми бачимо, що його активи зменшуються і виходить, що поле для маневру в нього також зменшується.

Контроль над "Укрнафтою", крім фінансових вигод, має ще й політичну вагу?

— Я думаю, що для Коломойського важливо зараз дистанціюватись від "Укрнафти", але водночас залишити можливість контролю, тобто плюс, а Коболев вирішує для себе свої власні тактичні завдання. Тобто йому важливо дистанціюватись, зробити все, щоб його контроль над "Укрнафтою" і розслідування, яке веде Генпрокуратура по "Укрнафт", не стали можливістю його відставки з голови "Нафтогазу". Тобто виходить, що ці гравці взаємопідтримують один одного заради збереження себе, тобто деякою мірою грають проти Банкової.

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Ранее главный редактор портала "Финансовый клуб" Руслан Черный в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что до национализации "ПриватБанка" Коломойский открывал дверь НБУ с ноги.