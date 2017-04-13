Стоит ли ждать перестановок в Кабмине. Комментарий политолога

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Комитет избирателей Украины в рамках проекта "Дословно" провел исследование работы членов нынешнего правительства. Их результативность оценивали по количеству законопроектов, разработанных министерствами, и впоследствии нашедших поддержку в парламенте.

Пятерка лидеров по продуктивности выглядит так: на первом месте — министр иностранных дел Павел Климкин. На втором месте оказался министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Третье место разделили министр образования и науки Лилия Гриневич и министр культуры Евгений Нищук, а за ними в рейтинге следует министр обороны Степан Полторак. Украинский парламент принимает в среднем половину законопроектов, разработанных МИД, 38 % документов от Минрегиона, 33% — Минобразования и Минкультуры, 31% — Минобороны.

Последние позиции занимают министр экономического развития Степан Кубив и министр социальной политики Андрей Рева. Именно их министерства подали больше всего законопроектов, однако менее 20% из них стали законами.

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Результаты исследования работы членов правительства прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы политолог и политтехнолог Екатерина Одарченко:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Даний рейтинг є трохи необ'єктивний. Якщо б ми говорили про початок реалізації певної стратегії одним з міністерств, тоді щодо стратегії, яка описана в 11 слайдах, які презентував Володимир Гройсман, можна було б говорити про ефективність, про рух певних реформ та якісні зміни. Законопроект може стосуватися як комплексних змін в галузі, так і внесення змін до певного законопроекту в аспекті зміни одного речення. Тому говорити про певні відсотки — це є не зовсім об'єктивно. З точки зору ефективності роботи я думаю, що тут потрібно дивитися, наскільки кожне міністерство працює в інтересах людей, а не в інтересах зовнішніх партнерів або внутрішньо-фінансово-промислових груп, які впливають на галузь.

Зараз, припустимо, подається законопроект про ринок електричної енергії. Він розробляється спільно з комітетом, і відповідно міністром. З точки зору людського інтересу ми розуміємо, що самого по собі ринку немає. Його потрібно створювати. Немає мереж, які могли б витримати ринкові умови. Тому реформістський законопроект є і він показує хорошу співпрацю між комітетом і міністерством, але наскільки він буде реалістичним, тут питання. Я вважаю, що досить неефективно комунікує комітет і міністерство в сфері інфраструктури, тому що в них там є деякі конфлікти. Можливо їх не було з позиції депутатів по одних або інших питаннях, більш ефективної комунікації, припустимо, щодо питання річкового збору. Воно дуже важливе для нашої економіки, але міністерство і народні депутати абсолютно не можуть знайти в цьому суттєвому питанні розвитку річки своєї спільної позиції.

Тому я думаю, що в Кабміні зміни будуть, і вони ніяк не будуть пов'язані з відсотком прийняття законопроектів. Вони будуть пов'язані, скоріше за все, з новим методом квотування, тому що "Народному фронту" теж потрібно поступатися. БПП має поступатися, щоб не було розпаду коаліції і як наслідок виборів. Тому я думаю, що зміни можна очікувати в Мінагрополітики і Мінінфраструктури, бо Тарас Кутовий, не дивлячись на те, що жодних скандалів довкола нього немає, все одно не має повноти прийняття рішень. Більше приймають рішення заступники, які теж мають образ серед галузі не зовсім добросовісних. В нього є таке власне бажання, В Кутового є бажання залишиити міністерство. Про це знає ринок аграріїв, які нещодавно збиралися на досить велику конференцію. Це обговорювалося в кулуарах. А конфлікт з Володимиром Гройсманом та Володимиром Омеляном є досить публічним", — сказала Одарченко.

Ранее экономический эксперт Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что план трехлетнего развития экономики Владимира Гройсмана — социалистическая модель, которая себя давно уже изжила.

А руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после задержания Насирова власть демонстрирует эффективную борьбу с коррупцией с системе налогово-таможенной службы.