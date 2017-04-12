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    Кабмин одобрил отмену действия советских законов в течение 3 лет

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    На металлолом. Украина против советских памятников (678)

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    Министерство юстиции Украины разработало проект закона о признании утратившими силу актов органов госвласти и управления УРСР и СССР, сообщил глава ведомства Павел Петренко.
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду одобрил законопроект об отмене действия советских нормативных актов, законов и кодексов в течение трех лет.

    Теперь документ должна рассмотреть Верховная Рада Украины.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Глава Минюста Украины Павел Петренко на заседании Кабмина заявил, что "в украинском законодательстве осталось еще много советизмов, которые создают бюрократию и коррупцию".

    "Мы понимаем, что Украина не может жить 25 лет независимости с этим грузом. Минюст разработал проект закона о признании утратившими силу актов органов госвласти и управления УРСР и СССР. Этот закон мы направим в парламент и будем просить, чтобы он был проголосован уже в мае", — сказал Петренко.

    По его словам, документ предусматривает прекращение действие советских актов в три этапа. В течение шести месяцев с момента вступления закона в силу должны прекратить свое действие все подзаконные акты министерств и ведомств, которые принимались до провозглашения независимости Украины, в течение года — все законы и в течение трех лет – все кодексы советских времен, которые еще действуют в стране. Петренко добавил, что законопроект не предусматривает отмену ратифицированных международных соглашений, которые были подписаны до независимости Украины.

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    В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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