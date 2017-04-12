Год Кабмину. Мифы и реалии - пресс-конференция

В четверг, 13 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Год Кабмину. Мифы и реалии".

Правительство Украины отчиталось о результатах своей работы за 2016 год. Полный отчет занял более 200 страниц, однако, как отмечают эксперты, там больше воды, нежели реальных успехов. В исследовании интернет-издания "Слово и дело" отмечено, что общий уровень ответственности действующего Кабинета министров Украины составляет 27,2%. Восемьдесят шесть обещаний министры провалили, 150 — выполнили, 315 — находятся в процессе выполнения, — сообщается в исследовании. При этом, по данным издания, лично Гройсман за год на посту главы правительства выполнил чуть меньше, чем треть обещаний — 29,4%.

В 2016 году правительство утвердило амбициозный план действий. В документе было более 370 задач, четыре основных раздела более-менее полно удалось выполнить. Но при этом тормозится реформа системы управления государственными финансами, не продвигается пенсионная реформа. Так и не была внедрена адресная система социальной поддержки. Провален процесс приватизации, не произошел прорыв в развитии налоговой политики. Также 2016 год отмечен беспрецедентным ростом тарифов на услуги ЖКХ — украинцы начали платить за тепло и горячую воду на 65-90% больше.

Большая часть запланированных правительством на 2017 год шагов дублирует пункты меморандума о сотрудничестве с МВФ. При этом, не все указанные в меморандуме шаги будут иметь позитивный эффект для украинской экономики. Например, проблемы возникнут при подготовке к земельной реформе и реализации плана по приватизации госпредприятий. МВФ рассчитывает на открытый рынок земли к концу мая 2017 года, но власть не пока не готова к таким событиям.



Чего за год достигло правительство Гройсмана в экономике, финансовой сфере и социальной политике обсудят эксперты:



Андрей Блинов, экономист, руководитель проекта «Путь к успеху»



Максим Гольдарб, руководитель общественной организации "Публичный аудит"



Виктор Скаршевский, экономист



Дмитрий Корнейчук, политический аналитик





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