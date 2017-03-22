Рудяков: в списке слабых президентов Украины у Порошенко особое место

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Почти полуторомесячная "блокада Донбасса" и вялая реакция на нее власти дали возможность многим политэкспертам говорить о слабости нынешнего президента, его неспособности решить тяжелый вопрос.

А редакцию РИА Новости Украина эта ситуация заставила вспомнить политические биографии прежних глав государства: все они в какой-то период теряли влияние и, следовательно, реальную власть.

О том, что "сломало" Леонида Кравчука, Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также что угрожает Петру Порошенко на его посту, рассказал политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

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Леонид Кравчук: что стало его главной проблемой в кресле президента?

– Кравчук был в подвешенном состоянии. Но поскольку тогда это все было динамично и неустойчиво, он попытался по-другому выйти из ситуации – единственный из всех президентов наших, нынешних и предыдущих, Кравчук назначил досрочные выборы, поскольку его ближайшее окружение, его советники сказали, что на досрочных он может выиграть. Он пошел на них и проиграл.

Кравчук делал свои успешные акции, заигрывая с национал-демократами – тогда было такое мощное движение, альтернативное коммунистам. И, соответственно, в какой-то момент от Кравчука отвернулись коммунисты, которые считали его своим. И русскоязычные регионы. Это потом использовал Кучма, сыграл на этом.

Период Кучмы считают наиболее стабильным в истории независимой Украины…

– Период Кучмы – золотой период нашей государственности. Не потому, что он какой-то сильный президент. У нас в Украине самый сильный президент за всю историю был Щербицкий Владимир Васильевич.

Кучма стал паразитировать на советском наследии, а потом начались ревности в его окружении – кому-то он дал больше, кому-то меньше. Часть элиты этому воспротивилась, и уже укрепилась не национал-демократическая (элита), а наследники национал-демократов той первой волны. Эта будущая патриотическая линия во главе с Ющенко и, соответственно, ряд внутренних скандалов, часть из которых была инспирирована извне, насколько можно понять. Причем с разных сторон извне.

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Но в целом получилось, что Кучма был наименее слабым из всех президентов, потому что он досидел свои два срока. А второй срок для президента у нас это, считайте, мировое достижение. У нас теперь неизвестно когда теперь будет президент, который просидит два полных срока и, в принципе, еще останется потом не проклятым, не арестованным, не судимым. А так, как Кучма, – еще и участником каких-то – пусть периферийных, но политических процессов.

После него президентом стал Виктор Ющенко.

– Что касается Ющенко: это уже крах целого направления во внутренней политике. И когда Ющенко пришел, эта система государственного управления фактически начала уже деградировать особенно сильно.

Слабость Ющенко, кроме всего прочего, состояла в том, что у него была частичная легитимность как у президента, потому что третий тур, в результате которого он выиграл выборы у Януковича, третий тур – это не банальный ход, это ограниченная легитимность.

Еще слабость Ющенко определялась склоками в его команде и, с другой стороны, неуспехами, которые по всем фактически направлениям внешней и внутренней политики преследовали страну.

А президент Янукович?

– Это, собственно говоря, специальная операция – тут на его месте никто бы не устоял и не смог бы сопротивляться долго. А ошибками Януковича было то, что он так называемую "Семью" молодых ребят к себе приблизил, а ту Партию регионов, руководство Партии регионов, на плечах которых он стоял и сидел, он их отодвинул, раздвинул, тоже начались внутренние склоки. И это было использовано.

А нынешний президент – Петр Порошенко: какие риски существуют для него?

– Тут уже новая ситуация. Он никогда не был сильным президентом. Поддержки у него нет: ни партии, которая могла бы его поддерживать, ни региона – нескольких областей, которые могли бы ему накручивать какой-то реальный процент – не те 50%, которые тогда ему написали по указке Нуланд, а реальные. И кроме того, в упадке вся экономическая, финансово-экономическая система, то есть нет ресурсов, чтобы это все удерживать. Нужно только отрезать у кого-то и делить между теми, кто сейчас заинтересован в делении.

Кроме того, если государственная власть хочет показать, что она государственная власть, то она должна время от времени демонстрировать силу – пусть не насилие, но силу. Решительность в охране правопорядка – о чем сейчас (глава МВД) Аваков очень активно и наступательно заговорил.

И очень правильно, кстати, потому что если власть этого не делает, не демонстрирует, тогда начинается то, что сам Порошенко называет анархией, махновщиной и так далее.

Сейчас, насколько я понимаю, нет внешнего интереса использовать слабость Порошенко для смены режима – срочной или досрочной. Но зато есть очень сильное активистское движение, которое фактически альтернативно власти. Которое тоже себя чувствует наследниками Майдана, которое имеет право себя так чувствовать. Которое в значительной мере способствовало приходу нынешнего президента к власти. И в конкуренции с этой внутренней силой для Порошенко, конечно, выбор не велик.