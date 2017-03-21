Порошенко не имеет права "дарить" или "не дарить" выборы - Матвиенко

Фото из открытых источников

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинское правительство теряет контроль над ситуацией, есть необходимость в проведении досрочных парламентских выборов, а президент не имеет права "дарить" или "не дарить" народу такую возможность. Об этом сказал на пресс-конференции в Киеве политолог Константин Матвиенко.

Ранее президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам заявил, что досрочных выборов в Верховную Раду не будет.

"Поскольку, согласно Конституции, решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент Украины, я хочу успокоить оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", — подчеркнул Порошенко.

Позднее он еще раз заявил о своем неприятии идеи о проведении перевыборов, выступая на Совете регионального развития. По мнению президента, эту идею продвигает Кремль.

"Государство опрокинется"

Заявление президента о том, что он "не подарит" оппозиционерам досрочные выборы, вызвало у Матвиенко удивление.

"Президент говорит: я им не подарю парламентские выборы… С какого дива? Это не его право, подарить или не подарить выборы. Если возникает ситуация, в которой правительство не способно выполнять свои функции, а мы видим, что правительство теряет контроль над ситуацией, парламентские выборы — это единственный выход, способный сохранить легитимность государства как такового. В другом случае — это обвал того, что называется политической надстройкой", — сказал политолог.

Он сравнил это с извержением вулкана, когда кратер проваливается и поглощается лавой.

"Очень похоже на то, что государство "провалится" внутрь страны, государство опрокинется. Потому что государственной машины как таковой уже фактически нет", — отметил Матвиенко.

"Было бы смешно, если бы не кровь…"

Ситуация в стране сложилась гротескная, ее можно было бы даже назвать смешной, если бы не война, отметил политолог.

"Ситуация в стране гротескная и смешная: карикатурно выглядит президент, карикатурно выглядит правительство, смешной парламент. Если бы не кровь на востоке…", — сказал Матвиенко, вспоминая о гибели в зоне АТО 18-летнего военнослужащего, который, по его словам, сам рвался воевать.

Добавим от себя: действительно, многие украинцы, обманутые политиками и СМИ, добровольно пошли в зону АТО, полагая, что идут "защищать Украину". Многих призвали во время нескольких волн мобилизации. По официальным данным Минобороны, с начала проведения антитеррористической операции в Донбассе погибли 2145 военнослужащих ВСУ, среди которых 691 человек из числа призванных во время частичной мобилизации.

По словам политолога, патриотически настроенной молодежи "наносит удар в спину" политическая надстройка, которая "мотивирована совсем другими интересами".

"Потешные" объединения

Некоторые политические действия и проекты, как отметил Матвиенко, можно сравнить с "потешными полками" Петра — потешно, например, объединение правых сил.

Ранее националистические партии "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" подписали Национальный манифест, составленный на основе программных принципов этих политсил, намеренных объединиться для реализации общих целей.

"Напомню, что, если исходить из действующего законодательства, то блоки на парламентских выборах не допускаются, то есть эти партии все равно будут записаны в бюллетени отдельно. Поэтому это объединение не имеет абсолютно никакого смысла", — заявил Матвиенко.

Читайте также: Порошенко боится досрочных выборов — Павлив

Он добавил, что точно так же могут говорить о каком-то объединении "четыре мушкетера" — бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили, лидер "Демократического альянса" Василий Гацько, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, мэр Львова Андрей Садовый.

Ранее Саакашвили заявил, что для участия в досрочных парламентских выборах ему нужны соратники, и провел переговоры с указанными политиками. Однако каких-то совместных заявлений о результатах переговоров пока не было.

"Они могут говорить о каком-то объединении. Но мы знаем точно, что у них нет на местах институтов. У них есть такая большая надстройка в Киеве, во Львове, может быть, еще в нескольких больших городах, но это не является избирательной машиной — то есть они не смогут реализовать себя на выборах. Тем более нельзя говорить об их походе на выборы единым фронтом", — сказал Матвиенко.

Политолог напомнил, что в стране зарегистрированы уже более трехсот политических партий, однако многие проекты, заявив о себе, тут же "растворяются".

"На этом фоне президент (Петр Порошенко — Ред.)… я не знаю — он на самом деле чувствует себя уверенно или придуривается, что все у него в порядке, все хорошо", — отметил Матвиенко.

Выборы или переворот?

По мнению эксперта, в целом ситуация не радует. Он напомнил, что радикалы, начиная торговую блокаду Донбасса, заявляли о цели освободить всех заложников, но в решении СНБО о прекращении грузоперевозок "ни слова нет о возвращении пленных, более того, количество заложников со стороны ДНР и ЛНР растет".

Отметим, что среди событий, сопутствовавших блокаде (попытки разгона, стычки между радикалами и полицией), было и такое: по требованию ряда фракций в сессионный зал Рады зашли силовики — участники конфликта в Славянске.

Матвиенко в связи с этим выразил сомнение в том, что глава МВД Арсен Аваков контролирует "политическую среду в правоохранительных органах" — таковой, по закону, не должно быть, но в украинских силовых структурах она не только есть, но даже "претендует на политическую субъектность".

По мнению политолога, заход "группы товарищей в погонах" (полиции — Ред.) в зал Верховной Рады — "это репетиция государственного переворота… еще немножко, и они войдут туда с оружием".

Напомним, парламент Украины текущего созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года, срок его полномочий истекает в 2019 году. Согласно данным соцопросов, деятельность парламента не поддерживают 87% украинцев.