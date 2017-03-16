Манифест националистов. На хуторе вспомнили о ядерном статусе - Золотарев

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Националистические партии "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" заявили об объединении усилий ради достижения общих целей, подписав в четверг в Киеве "Национальный манифест".

В манифесте указано, в частности, что подписавшие его политсилы выступают за образование Балто-Черноморского Союза, разрыв дипломатических отношений с РФ, возвращение Украине ядерного статуса, закрепление права на свободное владение оружием, введение действенной процедуры импичмента президента, создание единой поместной церкви с центром в Киеве.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест

Однако многие из заявленных националистами целей реализовать будет просто невозможно, поскольку у страны нет для этого ресурсов. И в обозримом будущем ресурсы не появятся, если Украина будет двигаться в направлении, предлагаемом правыми. Об этом сказал политолог, директор Аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

При этом, по его словам, "с точки зрения высоко вероятных выборов в Верховную Раду, это шаг (подписание манифеста — Ред.), безусловно, политтехнологически правильный".

"Вопрос в другом. В том, что, к сожалению, миссия украинских правых всегда заключалась в том, чтобы делать сильнее все то, с чем они на словах борются", — отметил Золотарев.

Он пояснил: "борясь с российскими банками, они подрывают украинскую банковскую систему. Устраивая блокады, они выталкивают Донбасс подальше от Украины. Спекулируя на вопросах истории и прошлого, на языковой тематике, они раскалывают единство страны, делают невозможным формирование политической нации…".

"Бесплодность украинских правых — вещь, по-моему, самоочевидная", — подчеркнул политолог, добавив, что декларировать можно что угодно, но — где ресурсы?

"Что касается восстановления ядерного статуса… Я не вижу пока в рядах "Свободы" или того же "Национального корпуса" ни одного физика-ядерщика. Предлагая такие идеи, надо отдавать себе отчет о ресурсах, которые понадобятся для их реализации. А поскольку то, куда толкают украинские правые Украину, это — архаичный ксенофобский хутор с аграрной сырьевой экономикой, то, безусловно, в таких условиях фантазировать о ядерном статусе может только человек, очень плохо знакомый с экономическими реалиями", — сказал Золотарев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест

Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина нельзя и не надо восстанавливать свой ядерный потенциал. По его словам, такие предложения — "это надуманная химера, и сейчас этим спекулируют".

По мнению Андрея Золотарева, спекулируют с целью привлечь электорат. Политолог отметил, что подобные предложения со стороны правых — "это политическая трескотня, громкие фразы, лозунги, политический базар — но к реальной политике это не имеет никакого отношения".

В то же время Золотарев подчеркнул, что попытка правых "консолидировать свои силы и ресурсы, с точки зрения избирательной кампании — безусловно, это эффективно".

"Такая (объединенная — Ред.) политическая сила пятипроцентный барьер преодолеет", — сделал прогноз эксперт, добавив, что поодиночке ни одна их трех националистических партий в парламент не попадут — "более того, они минимизируют шансы друг друга".

Дополнительные голоса правым может дать и их "левая" риторика.

"Если отнять этническое, национальное у "Свободы", то Тягнибоку… ему только броневик осталось подогнать", — с иронией сказал Золотарев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест

В конце февраля "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус" провели в Киеве совместный "Марш национального достоинства", ставший кульминацией пятидневных памятных мероприятий по случаю третьей годовщины Майдана.

Националисты тогда потребовали, в частности, отказаться от торговли с неподконтрольными территориями и Россией; отказаться от приватизации стратегических предприятий и провести национализацию тех, которые уже приватизированы; отказаться от введения рынка земли; отказаться от дальнейшего повышения коммунальных тарифов. Кроме того, требовали проведения внеочередных выборов президента и Верховной Рады.