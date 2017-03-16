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    Украинские националисты подписали совместный манифест

    (обновлено: )46206
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения Свобода, Национального корпуса и Правого сектора подписали Национальный манифест
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Лидеры Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" подписали Национальный манифест

    Националисты подписали манифест об объединении усилий, передает в четверг корреспондент РИА Новости.

    Марш национального достоинства в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    DW: украинские националисты объединились

    В частности, национальный манифест подписали представители всеукраинского объединения "Свобода", партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", а также "Правого сектора".

    Всего в манифесте двадцать пунктов. Среди его целей: признание России "страной-агрессором", разрыв с ней дипломатических отношений, признание неподконтрольных Киеву районов Луганской и Донецкой областей "оккупированными территориями". Также они выступают за создание контрактной армии и признание украинского языка как единственного государственного.

    Лидеры националистов не исключают, что, в случае проведения досрочных выборов в парламент, они будут участвовать в них вместе.


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