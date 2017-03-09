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    Разумков: срыв объединения националистов - политсилы не решили, кто главный

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    Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что националисты после объединения будут распределять сферы влияния.
    Дмитрий Разумков
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    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Политические партии "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус", которые называют себя правыми политсилами, подпишут совместный Манифест украинских националистов. Планировали это сделать не где-нибудь, а возле памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке, напротив красного корпуса национального университета. Подписание манифеста анонсировали на 13-й час 9 марта — в день, когда отмечается 203 года со дня рождения выдающегося поэта Тараса Шевченко. Однако в назначенное время, по свидетельству корреспондента радиостанции "Голос Столицы", националистов в парке Шевченко еще не было.

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    Почему объединение политсил так и не состоялось в назначенное время, рассказал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Вот такой срыв можно объяснить только тем, что что-то не получилось, не пришли к консенсусу, не достигли общего знаменателя. По поводу основных расхождений, я думаю, что как всегда стал вопрос, кто главнее в этом тандеме или тридеме. И, возможно, в дальнейшем они планируют форматироваться в какую-то единую партийную структуру, то может быть распределение сфер влияния", — считает эксперт.

    Ранее сообщалось, что в Каневе на Тарасовой горе подрались активисты "Гражданского корпуса", "Свободы" и представители "Украинского выбора", которые также приехали возложить цветы к могиле поэта.

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