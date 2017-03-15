Юрист: чиновников нужно лишать другого гражданства без предупреждения

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Верховная Рада включила в повестку дня текущей сессии, которая продлится до середины лета, президентский проект закона о внесении изменений в Закон "О гражданстве Украины". Документ, в частности предусматривает лишение украинского гражданства лиц, которые добровольно получили гражданство иностранных государств. В таком случае лицо автоматически дает согласие на прекращение украинского гражданства.

О реализации президентской инициативы в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала юрист Анна Маляр.

(публикуется на языке оригинала)

Чи не порушує ініціатива президента Конституцію, адже Основний закон прямо встановлює, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства?

— Це питання вже давно назріло. Конституцією справді встановлений принцип єдиного громадянства. Але крім Конституції більше ніде не написано, що ж робити у випадку, якщо в людини декілька громадянств.

І цей закон, якщо він справді буде давати нам процедуру позбавлення особи українського громадянства у разі набуття другого, виконає дуже важливу місію. Але якщо він лише задекларує, так само, як це прописано в Конституції, тоді він працювати не буде.

Якщо закон правильно виписаний, чи якщо його доопрацюють, він буде дієвим?

— Ви зрозумійте, тут дуже складно передбачити, як він буде працювати, бо є ще одна проблема. Не завжди Україна може мати достовірну інформацію про друге громадянство особи.

Приміром, якщо ми робимо запит в іншу державу, то інша будь-яка держава, не зобов'язана нам відповідати чи є ця особа громадянином тієї держави, чи ні. Тому ми повинні розраховувати лише на добру волю інших країн, які будуть нам про це повідомляти.

Чи правильно було б почати процедуру з держслужбовців?

— Я б здивувалася, якби депутати одностайно підтримали цей закон. Не секрет, що в парламенті дуже багато людей, які мають подвійне громадянство. І вони будуть приховуватись якимись іншими мотивами, чому вони не погоджуються з цим законом.

Я не зовсім розумію процедуру, як це буде стосуватися якоїсь окремої групи громадян. І чи не буде це порушувати права цієї окремої групи громадян. Що це за вибірковість? Щоб убезпечити Україну від таких речей, ми повинні приймати цей закон для всіх.

Що робити, якщо Україна, не маючи цього законодавства, дізнається, що цей громадянин України має ще один паспорт?

— Нічого. Взагалі нічого. Законодавство не передбачає жодних наслідків. Більше того, в нашому законодавстві встановлено так: якщо в людини є друге громадянство, Україна визнає лише українське. І це абсурд.

В нас немає механізмів позбавлення чиновників навіть їх посади, якщо виявиться подвійне громадянство.

За що можливо позбавити громадянства України?

— На сьогодні є такий механізм і це може робити виключно президент. Це пов'язано з тяжкими злочинами проти самої держави та проти основ національної безпеки. Ця процедура тривала. І я не пам'ятаю випадків, щоб вона застосовувалася. Може, це якісь поодинокі випадки.

Що в першу чергу повинно бути в новому механізмі?

— Потрібно чітко встановити, що в Україні діє принцип єдиного громадянства. Наявність другого паспорту автоматично тягне за собою втрату українського громадянства. Про це може бути виданий указ президента. Відповідно, ця інформація піде вже в усі державні реєстри і таким чином втратить правовий зв'язок з Україною.

Спочатку варто застосувати якісь заходи, щоб людину попередити про можливу втрату українського громадянства. А от чиновників це могло не стосуватися.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что гражданство в Украине — это производная от системных проблем в государстве, которые запустили к хроническому состоянию.

Также адвокат Ярослав Гришин в эфире радиостанции "ГС" заявил, что узаконивание двойного гражданства — это фактически разрешение на совершение преступления.