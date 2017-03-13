При авиаударе международной коалиции в Сирии погибли 19 гражданских - СМИ

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КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина, Евгений Орел. По меньшей мере 19 мирных жителей погибли в результате серии авиаударов, которые нанесли ВВС международной коалиции во главе с США по южным окрестностям сирийского города Ракка, сообщает агентство САНА со ссылкой на информированный источник на месте событий.

Согласно его данным, воздушный рейд был совершен ночью в районе селений Шейх-Джумаа и Эль-Фардж, а также в районе сельскохозяйственных угодий на южном берегу Евфрата. Источник указал, что число жертв авиаудара может существенно возрасти, поскольку некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Столица" самопровозглашенного халифата "Исламского государства" (ИГ) расположена на севере Сирии (160 километров к востоку от Алеппо) на берегу реки Евфрат. В ней проживают порядка 300 тысяч человек. Город был захвачен боевиками в 2013 году. После перехода в руки террористов правительственные войска пытались отбить населенный пункт, в том числе с помощью авиации, но безуспешно. В 2014 году сирийская армия потеряла контроль над всей провинцией Ракка.

Сейчас наступление на этот город ведут смешанные формирования "Демократических сил Сирии" (ДСС, костяк составляют отряды курдов), которые поддерживаются международной коалицией во главе с США. В рамках третьей фазы своей операции, получившей название "Гнев Евфрата", бойцам ДСС удалось изолировать город, перекрыв трассу из города в Дейр-эз-Зор и не допустить переброски террористами подкреплений с одного фронта на другой. По последним данным, отряды ДСС находятся в 5-6 километрах к северу от Ракки в 20-22 километрах к западу от нее.

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Авиация союзных сил, возглавляемая Соединенными Штатами, действует на территории Сирии без согласия легитимных властей. В своем недавнем интервью гонконгскому телеканалу "Феникс" президент республики Башар Асад подчеркнул, что любые иностранные силы, которые прибывают в Сирию без одобрения со стороны Дамаска, будут расцениваться как "захватнические". Он также выразил убеждение, что военное присутствие США в САР не поможет одержать победу над ИГ.