Батя: у украинских граждан и их президента совершенно разные проблемы и заботы

РИА Новости Украина

Президент Украины заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО, а Украину Альянс даже не рассматривает своим членом в ближайшие годы. Да и сами жители отрицательно воспринимают саму организацию.

Ситуацию Sputnik Česká republika комментирует Иржи Батя (Jiří Baťa), экс дипломат, публицист:

"Сами представители НАТО имеют трезвое, если не сказать скептическое отношение к возможному вступлению Украины в НАТО, и дают это ясно понять Украине.

Конечно, у Порошенко есть достаточно сторонников, которые бы поддержали его идею проведения референдума, с другой стороны, очевидно, что в случае проведения такого референдума большое количество простых граждан не поддержало бы идею вступления Украины в НАТО. Дело в том, что у украинских граждан и у их "президента" совершенно разные проблемы и заботы. Я считаю, что идея провести референдум является необдуманной и, главное, в ситуации, когда Украина находится в состоянии гражданской войны и по сути в международной изоляции, просто нереальной. Безусловно, это видят и понимают сама НАТО и ее страны-члены.

Неполных 30% украинцев, которые видят в НАТО защиту (согласно недавно проведенному опросу Gallup, 29% — Ред.), — люди, которые в данной внутриполитической ситуации могут и имеют возможность ориентироваться, как-то двигаться и нормально существовать. Все остальные украинские граждане живут в условиях, которые, как я уже раньше отметил, не позволяют думать о вещах, которые не затрагивают их каждодневные проблемы — проблемы борьбы за выживание. Кстати, даже мнение чешских граждан диаметрально не отличается от мнения украинцев, в том числе в процентном соотношении, — все более отчетливыми становятся тенденции и требования к выходу из НАТО. НАТО ни кого не обеспечит ни работой, ни хлебом.

Североатлантический альянс уже давно потерял свое значение, миссию, смысл существования, и даже кредит доверия. Поэтому я считаю, что актуальным вопросом является не расширение НАТО, а проблема роспуска, или же полной реструктуризации, реорганизации и изменения мышления и приоритетов Североатлантического альянса.

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Я не поддерживаю дальнейшее расширение НАТО и придерживаюсь мнения, что вернуться к исходным позициям недостаточно, необходимо, прежде всего, вернуться к идеологическим и стратегическим идеям, которые привели к созданию организации. Эти идеи еще можно принять, а вся остальная деятельность, которую проводит НАТО в Европе, сама позиция НАТО, выходит далеко за рамки характера и миссии альянса. Вместо того, чтобы содействовать безопасности, НАТО создает условия для военного столкновения с Россией. А это является уже просто недопустимым".