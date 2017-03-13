Порошенко направил в парламент законопроект о запрете двойного гражданства

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство. Законопроект зарегистрирован в парламенте в понедельник, 13 марта, тем не менее текста документа и сопроводительных документов на сайте ВР нет.

"Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таковым, которое попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства", — заявил представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов на брифинге.

По словам Герасимова, основанием для утраты гражданства Украины будет считаться добровольное получение гражданства другой страны, а также если человек не откажется от иностранного гражданства в течение определенного срока с момента получения украинского.

"Этот вопрос касается только ситуаций добровольного получения гражданства другой страны. Это не касается ситуаций с нашими людьми в Крыму, потому что там о добровольности речь не шла", — сказал Герасимов.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что у Романа Насирова обнаружили гражданство Великобритании, а также Венгрии.