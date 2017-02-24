наверх
24.02.201721:52
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде зарегистрирован законопроект об ответственности за два гражданства

    (обновлено: )54
    Как сообщил Олег Ляшко, в Раде зарегистрирован законопроект 6131 о лишении депутатских мандатов и освобождении с госслужбы за двойное гражданство.
    Пустой зал Верховной Рады. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Радикальная партия Олега Ляшко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об ответственности народных депутатов Украины и государственных служащих за получение двойного гражданства.

    Сергей Лабазюк
    censor.net.ua
    В партии Ляшко могли легко "подставить" Артеменко - депутат

    Пока полный текст документа на официальном сайте Рады отсутствует.

    "В Раде зарегистрирован наш законопроект 6131 о лишении депутатских мандатов и освобождении с госслужбы за двойное гражданство", — написал Ляшко в пятницу в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее Ляшко на заседании Рады предлагал лишать мандата народных депутатов, у которых есть двойное гражданство. По словам политика, де-юре в Украине возможно существование только одного гражданства, однако фактически есть случаи двойного гражданства, что противоречит положениям Конституции. В законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств. Он добавил, что требует от СБУ и генпрокуратуры открыть уголовные дела в отношении лиц, которые имеют двойное гражданство, и предлагает установить за это санкции. Также Ляшко анонсировал, что в ближайшее время "Радикальная партия" инициирует законопроект, который предусматривает ответственность за наличие другого гражданства помимо украинского.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Надежда Савченко
    Савченко. Отказ от неприкосновенности и визит в ДНР
    Дмитрий Фирташ в суде в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    В Донецке несколько часов раздаются залпы
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Марш национального достоинства. Файер напротив Верховной Рады
    Нардеп Гончаренко: "похищение"