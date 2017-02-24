В Раде зарегистрирован законопроект об ответственности за два гражданства

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Радикальная партия Олега Ляшко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об ответственности народных депутатов Украины и государственных служащих за получение двойного гражданства.

Пока полный текст документа на официальном сайте Рады отсутствует.

"В Раде зарегистрирован наш законопроект 6131 о лишении депутатских мандатов и освобождении с госслужбы за двойное гражданство", — написал Ляшко в пятницу в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Ляшко на заседании Рады предлагал лишать мандата народных депутатов, у которых есть двойное гражданство. По словам политика, де-юре в Украине возможно существование только одного гражданства, однако фактически есть случаи двойного гражданства, что противоречит положениям Конституции. В законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств. Он добавил, что требует от СБУ и генпрокуратуры открыть уголовные дела в отношении лиц, которые имеют двойное гражданство, и предлагает установить за это санкции. Также Ляшко анонсировал, что в ближайшее время "Радикальная партия" инициирует законопроект, который предусматривает ответственность за наличие другого гражданства помимо украинского.