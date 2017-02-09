Глава британского МИД Джонсон отказался от американского гражданства

JUSTIN TALLIS / AFP

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отказался от гражданства США, свидетельствуют списки американского министерства финансов.

Борис Джонсон родился в Нью-Йорке в 1964 году и наряду с британским подданством имел также американское гражданство. В 2015 году он оплатил налоги с продажи своего дома в Лондоне в американскую казну.

Как отмечает агентство Рейтер, казначейство США ведет списки тех, кто отказался от американского гражданства или вида на жительства в США.

Сам премьер пока не дал комментариев по поводу отказа от второго гражданства.

Ранее Джонсон заявил, что Великобритания будет настаивать на сохранении в силе санкций Евросоюза в отношении России в связи с обострением ситуации в Украине.