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    В мире

    Глава британского МИД Джонсон отказался от американского гражданства

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    Борис Джонсон родился в Нью-Йорке в 1964 году и наряду с британским подданством имел также американское гражданство. В 2015 году он оплатил налоги с продажи своего дома в Лондоне в американскую казну.
    Борис Джонсон. Архивное фото
    JUSTIN TALLIS / AFP

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отказался от гражданства США, свидетельствуют списки американского министерства финансов.

    Борис Джонсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Борис Джонсон родился в Нью-Йорке в 1964 году и наряду с британским подданством имел также американское гражданство. В 2015 году он оплатил налоги с продажи своего дома в Лондоне в американскую казну.

    Как отмечает агентство Рейтер, казначейство США ведет списки тех, кто отказался от американского гражданства или вида на жительства в США.

    Сам премьер пока не дал комментариев по поводу отказа от второго гражданства.

    Ранее Джонсон заявил, что Великобритания будет настаивать на сохранении в силе санкций Евросоюза в отношении России в связи с обострением ситуации в Украине.

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