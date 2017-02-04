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    Воспитанник "Динамо" Парцвания откажется от украинского гражданства

    (обновлено: )18820
    Согласно информации, главный тренер сборной Грузии заинтересован в вызове Темура Парцвании в национальную сборную. Единственной проблемой осталось гражданство футболиста.
    Темур Парцвания
    ФК Олимпик

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Воспитанник "Динамо", 25-летний защитник донецкого клуба "Олимпик" Темур Парцвания собирается в ближайшее время получить грузинский паспорт вместо украинского, чтобы получить возможность играть за сборную Грузии. Об этом сообщает Football24.

    Первая тренировка киевского Динамо в новом году
    пресс-служба "Динамо" / А. Лукацкий
    Первая тренировка киевского "Динамо" в новом году

    "Я прекрасно понимаю, что мне придется отказаться от гражданства Украины, но для меня это не проблема. Процесс смены гражданства займет около двух месяцев", – отметил Парцвания.

    Сообщается, что главный тренер сборной Грузии заинтересован в вызове Темура Парцвании в национальную сборную. Единственной проблемой осталось гражданство футболиста, информирует Sportall.ge.

    Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем. 

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