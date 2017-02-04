Воспитанник "Динамо" Парцвания откажется от украинского гражданства

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Воспитанник "Динамо", 25-летний защитник донецкого клуба "Олимпик" Темур Парцвания собирается в ближайшее время получить грузинский паспорт вместо украинского, чтобы получить возможность играть за сборную Грузии. Об этом сообщает Football24.

"Я прекрасно понимаю, что мне придется отказаться от гражданства Украины, но для меня это не проблема. Процесс смены гражданства займет около двух месяцев", – отметил Парцвания.

Сообщается, что главный тренер сборной Грузии заинтересован в вызове Темура Парцвании в национальную сборную. Единственной проблемой осталось гражданство футболиста, информирует Sportall.ge.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем.