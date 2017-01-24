Венгерский защитник Тамаш Кадар близок к переходу в "Динамо" - СМИ

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Защитник польского футбольного клуба "Леха" и национальной сборной Венгрии Тамаш Кадар в ближайшее время должен стать игроком киевского "Динамо". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на польское издание Przeglad Sportowy.

"Видеть в своем составе Кадара желает и английский "Бирмингем", однако есть признаки того, что эта сделка "опоздала". Венгерский защитник теперь в одном шаге от перехода в украинское "Динамо". Ожидается, что сумма сделки составит 2,5 млн евро плюс бонусы", — пишет сайт.

Как отмечается, в товарищеском матче между "Лехом" и "Уфой", который состоялся в минувшую субботу, 26-летний Кадар участия не принимал.

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Как сообщалось ранее, турецкий "Бешикташ" заинтересовался двумя футболистами киевского "Динамо" — центральным защитником Домаго Виде и форвардом Жуниором Мораесом.