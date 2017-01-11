Московское "Динамо" сообщило о расторжении контрактов в целях экономии

КИЕВ, 11 янв – РИА Новости Украина, Василий Конов-мл. В целях разгрузки платежной ведомости московское "Динамо" намерено расторгать контракты с футболистами, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо".

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в декабре сообщал, что текущая задолженность футбольного клуба составляет 806 миллионов рублей, а бюджет планируется сократить более чем на 60%.

"Текущие обязательства, основную долю которых составляют заработные платы игроков, также сокращаются. Так, например, расторжение контракта с Александером Бюттнером позволило значительно сократить расходы будущих периодов. На очереди и другие игроки, в том числе дорогостоящие, расторжение контрактов с которыми позволит также разгрузить платёжную ведомость", — сообщили в пресс-службе ВФСО.

"Долговая нагрузка клуба, как уже ранее сообщалось, состоит из текущих обязательств (порядка 806 млн) и долга перед основными кредиторами (ВТБ и Eflen Constructions). Что касается долга перед ВТБ, он практически закрыт. Что же касается кипрской компании, то клуб готов к переговорному процессу относительно судьбы этого долга", — добавили в пресс-службе ВФСО.

Напомним, в прошлом году московское "Динамо" подписало соглашение с Юрием Калитвинцевым, который был назначен на пост главного тренера команды.