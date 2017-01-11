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Кто кому крутит "Динамо". Будет ли национализация клуба?

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Тяжелая финансовая ситуация в Украине поставила легендарный футбольный клуб и его владельцев на распутье. Даже если "Динамо" избежит национализации, команду ждут непростые времена.
Игроки ФК Динамо (Киев)
Сайт ФК "Динамо" (Киев)

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Футбольные болельщики, ставшие едва ли не главной двигательной силой Революции достоинства наверняка уже не раз пожалели о том, что приняли участие в этом сомнительном мероприятии. Всего за три года спорт номер один стране из повода для национальной гордости превратился в жалкое подобие. Уничтожение ряда клубов со славной истории, массовый отъезд заграницу лучших игроков, тотальная экономия буквально на всем — все это стало печальными реалиями украинского футбола к началу 2017-го года. Но если поначалу казалось, что эта чаша минет признанных грандов, которые даже в самые трудные времена не испытывали проблем, то теперь даже в этом имеются большие сомнения.

Миллионные потери

Экономика. Архивное фото
Picture Press/EAST NEWS
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Еще в конце прошлого года появились слухи о том, что одной из жертв глобальных проблем в "ПриватБанке" может стать самый титулованный клуб Украины и бывшего Советского союза, киевское "Динамо". Поговаривали, что владельцы столичной команды братья Григорий и Игорь Суркисы пострадали от принудительного списания депозитов "ПриватБанка", которые НБУ классифицировал как вклады связанных лиц. Сумма потерь Суркисов, по некоторым источникам, превысила 300 миллионов долларов, что в переводе на гривны немного-нимало, а 8 миллиардов. А уже в первые дни нового года информация получила подтверждение. Решение Национального Банка Украины признать киевское "Динамо" связанным с "ПриватБанком" юридическим лицом, попавшим под списание средств подтвердил уже Окружной административный суд Киева. Сколько точно денег потерял клуб, в определении не говорится. Тем не менее, руководство клуба уже попросило суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств. 

Никаких проблем?

Чуть позже в "Динамо" поспешили опровергнуть наличие каких-либо проблем в сотрудничестве с национализированным "ПриватБанком". 

Гривна и доллары
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«В последнее время отдельные "доброжелатели" нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба "Динамо" (Киев) в "ПриватБанке" заблокированы из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности. Подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб "Динамо" продолжает работать с "ПриватБанком" в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации "ПриватБанка", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в клубе отметили, что имеют полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией "ПриватБанка", так и с руководством Нацбанка. 

Оптимизация расходов

Так или иначе, а в новых реалиях, пока еще действующим чемпионам страны нужно серьезно подумать над тем, как оптимизировать свою работу в кризисный период. Ведь потеря на ровном месте более чем внушительной суммы средств может обернуться не только имиджевыми, но и турнирными проблемами. Например, объявленный Игорем Суркисом курс на омоложение состава видится, скорее, вынужденным шагом и уже привел к тому, что в важных матчах "Динамо" не досчиталось очков. В отличие от сильных легионеров неоперившиеся футболисты с горящими глазами готовы играть просто за эмблему клуба, но компенсировать недостаток мастерства огромным желанием получается далеко не всегда. Печальное положение вещей констатируют и футбольные эксперты.

Александр Крамаренко
redactor.in.ua
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"Высококлассные футболисты уехали из Украины, а их место заняли второстепенные игроки, которые раньше сидели в глубоком запасе. Ремесленники заняли места мастеров. Такой футбол только разочаровывает", — признается легендарный футболист "Динамо" 1970-80-х годов Леонид Буряк. 

Прощание с лучшими

Режим тотальной экономии практически наверняка заставит прославленный украинский клуб  уже с нового сезона отказаться от услуг своих лучших футболистов. Конечно, вряд ли в очередь за иностранцами "Динамо" выстроились европейские топ-клубы, то что содержание легионеров влетает владельцам в копеечку — факт. По всей видимости, этим летом руководство киевлян не будет, как раньше, препятствовать уходу своих игроков — едва на факс Игорю Суркису поступит более-менее достойное предложение, футболист будет продан. Выручить немалую сумму можно будет и от продажи лучшего на сегодня украинского игрока Андрея Ярмоленко, что позволит разгрузить зарплатную ведомость аж на 5 миллионов долларов в год. Именно столько получает нападающий в "Динамо" согласно своему контракту. А вот главный тренер столичной команды Сергей Ребров, несмотря на волну критики почти наверняка останется в команде. Искать нового наставника для "Динамо" у Суркисов нет ни денег, ни желания.   

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