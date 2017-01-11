Кто кому крутит "Динамо". Будет ли национализация клуба?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Футбольные болельщики, ставшие едва ли не главной двигательной силой Революции достоинства наверняка уже не раз пожалели о том, что приняли участие в этом сомнительном мероприятии. Всего за три года спорт номер один стране из повода для национальной гордости превратился в жалкое подобие. Уничтожение ряда клубов со славной истории, массовый отъезд заграницу лучших игроков, тотальная экономия буквально на всем — все это стало печальными реалиями украинского футбола к началу 2017-го года. Но если поначалу казалось, что эта чаша минет признанных грандов, которые даже в самые трудные времена не испытывали проблем, то теперь даже в этом имеются большие сомнения.

Миллионные потери

Еще в конце прошлого года появились слухи о том, что одной из жертв глобальных проблем в "ПриватБанке" может стать самый титулованный клуб Украины и бывшего Советского союза, киевское "Динамо". Поговаривали, что владельцы столичной команды братья Григорий и Игорь Суркисы пострадали от принудительного списания депозитов "ПриватБанка", которые НБУ классифицировал как вклады связанных лиц. Сумма потерь Суркисов, по некоторым источникам, превысила 300 миллионов долларов, что в переводе на гривны немного-нимало, а 8 миллиардов. А уже в первые дни нового года информация получила подтверждение. Решение Национального Банка Украины признать киевское "Динамо" связанным с "ПриватБанком" юридическим лицом, попавшим под списание средств подтвердил уже Окружной административный суд Киева. Сколько точно денег потерял клуб, в определении не говорится. Тем не менее, руководство клуба уже попросило суд признать решение Нацбанка незаконным и отменить приказ о списании средств.

Никаких проблем?

Чуть позже в "Динамо" поспешили опровергнуть наличие каких-либо проблем в сотрудничестве с национализированным "ПриватБанком".

«В последнее время отдельные "доброжелатели" нашего клуба распространяют через средства массовой информации сообщения о том, что счета футбольного клуба "Динамо" (Киев) в "ПриватБанке" заблокированы из-за чего клуб якобы имеет проблемы в осуществлении своей деятельности. Подобная информация не соответствует действительности. Футбольный клуб "Динамо" продолжает работать с "ПриватБанком" в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации "ПриватБанка", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в клубе отметили, что имеют полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией "ПриватБанка", так и с руководством Нацбанка.

Оптимизация расходов

Так или иначе, а в новых реалиях, пока еще действующим чемпионам страны нужно серьезно подумать над тем, как оптимизировать свою работу в кризисный период. Ведь потеря на ровном месте более чем внушительной суммы средств может обернуться не только имиджевыми, но и турнирными проблемами. Например, объявленный Игорем Суркисом курс на омоложение состава видится, скорее, вынужденным шагом и уже привел к тому, что в важных матчах "Динамо" не досчиталось очков. В отличие от сильных легионеров неоперившиеся футболисты с горящими глазами готовы играть просто за эмблему клуба, но компенсировать недостаток мастерства огромным желанием получается далеко не всегда. Печальное положение вещей констатируют и футбольные эксперты.

Читайте также: Пока "ПриватБанк" "доит" НБУ, гривна падает

"Высококлассные футболисты уехали из Украины, а их место заняли второстепенные игроки, которые раньше сидели в глубоком запасе. Ремесленники заняли места мастеров. Такой футбол только разочаровывает", — признается легендарный футболист "Динамо" 1970-80-х годов Леонид Буряк.

Прощание с лучшими

Режим тотальной экономии практически наверняка заставит прославленный украинский клуб уже с нового сезона отказаться от услуг своих лучших футболистов. Конечно, вряд ли в очередь за иностранцами "Динамо" выстроились европейские топ-клубы, то что содержание легионеров влетает владельцам в копеечку — факт. По всей видимости, этим летом руководство киевлян не будет, как раньше, препятствовать уходу своих игроков — едва на факс Игорю Суркису поступит более-менее достойное предложение, футболист будет продан. Выручить немалую сумму можно будет и от продажи лучшего на сегодня украинского игрока Андрея Ярмоленко, что позволит разгрузить зарплатную ведомость аж на 5 миллионов долларов в год. Именно столько получает нападающий в "Динамо" согласно своему контракту. А вот главный тренер столичной команды Сергей Ребров, несмотря на волну критики почти наверняка останется в команде. Искать нового наставника для "Динамо" у Суркисов нет ни денег, ни желания.