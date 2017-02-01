Сербский защитник Александар Пантич перешел в "Динамо"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем, сообщает пресс-служба столичной команды.
По данным пресс-службы, Александар Пантич является воспитанником футбольной школы клуба "Партизан", родился 11 апреля 1992 года в городе Аранджеловац.
На профессиональном уровне Пантич дебютировал в мае 2011 года в составе белградского "Рада". Выступая за "Рад", провел 26 матчей в сербской Суперлиге.
В августе 2012 года Пантич подписал контракт на один сезон с белградской "Црвеной Звездой". За этот сезон он сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии.
В составе "Рада" футболист дебютировал в еврокубках, в квалификации Лиги Европы 2011/2012, сыграл 3 матча.
Пантич также выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную. Игроку 24 года, его рост составляет 185 сантиметров, основная позиция на поле — центральный защитник.
Новичок примет участие во втором тренировочном сборе "Динамо" в Испании, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что защитник польского футбольного клуба "Леха" и национальной сборной Венгрии Тамаш Кадар в ближайшее время должен стать игроком киевского "Динамо".