Сербский защитник Александар Пантич перешел в "Динамо"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с сербским защитником Александаром Пантичем, сообщает пресс-служба столичной команды.

По данным пресс-службы, Александар Пантич является воспитанником футбольной школы клуба "Партизан", родился 11 апреля 1992 года в городе Аранджеловац.

На профессиональном уровне Пантич дебютировал в мае 2011 года в составе белградского "Рада". Выступая за "Рад", провел 26 матчей в сербской Суперлиге.

В августе 2012 года Пантич подписал контракт на один сезон с белградской "Црвеной Звездой". За этот сезон он сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии.

В 2013 году Пантич перебрался на Пиренейский полуостров, заключив контракт с "Вильярреалом", в составе которого за сезон 2013/2014 провел 9 игр. Впоследствии он преимущественно выступал за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне 2014/2015 — за "Кордобу" (29 матчей), в сезоне 2015/2016 — за "Эйбар" (20 матчей), в сезоне 2016/2017 — за "Алавес" (2 матча).

В составе "Рада" футболист дебютировал в еврокубках, в квалификации Лиги Европы 2011/2012, сыграл 3 матча.

Пантич также выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную. Игроку 24 года, его рост составляет 185 сантиметров, основная позиция на поле — центральный защитник.

Новичок примет участие во втором тренировочном сборе "Динамо" в Испании, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что защитник польского футбольного клуба "Леха" и национальной сборной Венгрии Тамаш Кадар в ближайшее время должен стать игроком киевского "Динамо".