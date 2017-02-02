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    ФФУ отклонила иск Милевского к "Динамо"

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    Футбольные чиновники рассматривали дело больше года и только в среду вынесли окончательный вердикт. Артем Милевский имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
    Футболист Артем Милевский. Архивное фото
    Артем Милевский в Instagram

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Палата споров Федерации футбола Украины отклонила иск Артема Милевского к киевскому "Динамо", сообщает агентство УНИАН.

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    Форвард российского "Тосно" обвиняет киевский клуб в неуплате ему 1,2 млн евро в 2013 году. Позиция президента "Динамо" Игоря Суркиса заключалась в том, что Милевский не выполнял условия контракта.

    Футбольные чиновники рассматривали дело больше года и только в среду вынесли окончательный вердикт. Артем Милевский имеет право оспорить решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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