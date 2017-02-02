Медведь: убытки от блокады Донбасса — десятки миллионов в день

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Не менее двух миллионов гривен составляют прямые убытки от блокирования железнодорожного сообщения между неподконтрольными и подконтрольными Украине территориями в Луганской области. Речь идет о разрушении железнодорожного пути. А вот сумма косвенных убытков явно больше, и будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить железнодорожный проезд. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Ветераны АТО при поддержке народных депутатов заблокировали 25 января железнодорожную колею "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое. Таким образом, они пытаются прекратить торговлю с неподконтрольными территориями Донбасса.

Последствия блокады, а также когда удастся восстановить железнодорожное сообщение, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор консалтинговой компании William-Invest Expert Виктор Медведь.

Говоря об убытках, министр инфраструктуры имел в виду стоимость восстановления демонтированной железнодорожной колеи или простой вагонов с углем на неподконтрольной территории?

— Скорее всего, второе. Потому что метр колеи точно не будет стоить миллион. Но тем не менее, стоимость достаточно дорогая, то есть, речь идет о сотнях тысяч гривен.

Что имеется в виду под косвенными убытками от действий участников блокады?

— Речь идет о десятках миллионов в день. Это невыполнение железной дорогой обязательств перед юрлицами, с которыми подписаны контракты.

А день блокады сколько стоит государству, учитывая что пока у Украины нет другого варианта, как покупать антрацит на неподконтрольных территориях, как заявил премьер Гройсман?

— Речь идет не о государстве, а именно о предприятии железной дороги. То есть, речь идет о ее обязательствах как юридического лица. Государство не отвечает за железную дорогу автоматически.

Анатолий Виногродский/Facebook Блокада ж/д сообщения с ЛНР и ДНР

В то же время, по данным СБУ, железнодорожная блокада в зоне АТО уже нанесла государству убытки на 35 миллионов гривен. Именно такой стоимости антрацитовый уголь сейчас там простаивает. Почему профильное министерство называет гораздо меньшие цифры, чья информация о нанесенном ущербе точнее?

— Вторая более точная. Десятки миллионов в день — это пропорционально тому объему перевозок, которые есть в этом районе.

Какими должны быть действия правоохранителей по отношению к блокировщикам?

— По закону — вплоть до лишения свободы.

Акция продолжается, ее объявили бессрочной. Что же делать?

— Принимать действия в рамках закона.

Ранее начштаба блокады Донбасса Сергей Акимович в эфире "ГС" заявил, что уголь составляет только 10% всех перевозок, а спецкор Артем Маслаков сообщил, что во время штурма Авдеевки пострадало двое мирных жителей.

Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.