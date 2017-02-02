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    Интервью

    Медведь: убытки от блокады Донбасса — десятки миллионов в день

    Тема:

    Донбасс: блокада и пиар (224)

    (обновлено: )17610
    Директор консалтинговой компании William-Invest Expert Виктор Медведь заявил, что сумма в десятки миллионов гривен в день пропорциональна объему перевозок, который осуществляется через заблокированный участок железной дороги на Донбассе.
    Директор консалтинговой компании Инвест-Эксперт Виктор Медвидь
    Golos Ua/Youtube/скриншот

    РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

    Не менее двух миллионов гривен составляют прямые убытки от блокирования железнодорожного сообщения между неподконтрольными и подконтрольными Украине территориями в Луганской области. Речь идет о разрушении железнодорожного пути. А вот сумма косвенных убытков явно больше, и будет зависеть от того, насколько быстро удастся восстановить железнодорожный проезд. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. 

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    Ветераны АТО при поддержке народных депутатов заблокировали 25 января железнодорожную колею "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое. Таким образом, они пытаются прекратить торговлю с неподконтрольными территориями Донбасса. 

    Последствия блокады, а также когда удастся восстановить железнодорожное сообщение, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор консалтинговой компании William-Invest Expert Виктор Медведь.

    Говоря об убытках, министр инфраструктуры имел в виду стоимость восстановления демонтированной железнодорожной колеи или простой вагонов с углем на неподконтрольной территории?

    — Скорее всего, второе. Потому что метр колеи точно не будет стоить миллион. Но тем не менее, стоимость достаточно дорогая, то есть, речь идет о сотнях тысяч гривен.

    Что имеется в виду под косвенными убытками от действий участников блокады?

    — Речь идет о десятках миллионов в день. Это невыполнение железной дорогой обязательств перед юрлицами, с которыми подписаны контракты.

    А день блокады сколько стоит государству, учитывая что пока у Украины нет другого варианта, как покупать антрацит на неподконтрольных территориях, как заявил премьер Гройсман?

    — Речь идет не о государстве, а именно о предприятии железной дороги. То есть, речь идет о ее обязательствах как юридического лица. Государство не отвечает за железную дорогу автоматически. 

    Анатолий Виногродский/Facebook
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    В то же время, по данным СБУ, железнодорожная блокада в зоне АТО уже нанесла государству убытки на 35 миллионов гривен. Именно такой стоимости антрацитовый уголь сейчас там простаивает. Почему профильное министерство называет гораздо меньшие цифры, чья информация о нанесенном ущербе точнее?

    — Вторая более точная. Десятки миллионов в день — это пропорционально тому объему перевозок, которые есть в этом районе.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Какими должны быть действия правоохранителей по отношению к блокировщикам?

    — По закону — вплоть до лишения свободы.

    Акция продолжается, ее объявили бессрочной. Что же делать?

    — Принимать действия в рамках закона.

    Ранее начштаба блокады Донбасса Сергей Акимович в эфире "ГС" заявил, что уголь составляет только 10% всех перевозок, а спецкор Артем Маслаков сообщил, что во время штурма Авдеевки пострадало двое мирных жителей.

    Напомним, политический эксперт Михаил Павлив в эфире "ГС" высказал сомнение, что блокада Донбасса скажется на эффективности борьбы с контрабандой товаров из неподконтрольных Украине районов Донбасса.  

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