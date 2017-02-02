Торговлю с Донбассом нужно блокировать официально - эксперт

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КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. По данным СБУ блокированием железной дороги в Донбассе государству нанесен ущерб в 35 миллионов гривен. О торговой блокаде Донбасса активистами высказался в эфире радиостанции "Голос Столицы" главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко.

"Есть специальный орган, который выдает разрешения на торговые операции с неподконтрольными территориями. Они происходят. Украина продолжает получать уголь с временно оккупированных территорий. Нам говорят о том, что компании, которые его добывают, они являются зарегистрированными на территории Украины, являются налогоплательщиками украинского государства. Я не готов осуждать или одобрять эту практику, потому что от нас скрывают реальные расклады, реальную цену этого всего. Я не понимаю этого. Все это очень непрозрачно и закрыто. Я скажу так. Если Украина это делает, если нам всем это нужно, реально нужно, то пусть делают. Если это мешает или создает какую-то опасность, финансирует терроризм, то этому нужно положить конец, но положить конец лучше официально. Я не уверен, что эта блокада, эти действия на железной дороге, там больше ничего не происходит, что они такие страшные последствия имеют. Скорее, это привлечение общественного внимания к этой проблеме. Я действительно не понимаю, что там происходит", — заявил эксперт.

На прошлой неделе бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

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Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги. В понедельник полиция сообщила, что железнодорожное полотно в этом районе было повреждено с помощью сварочного аппарата. Участники блокады заявили, что не причастны к повреждению железной дороги.