Чилачава: какой смысл ограничивать скорость на дорогах при отсутствии контроля

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Верховную Раду Украины внесен законопроект, который предусматривает снижение максимально допустимой скорости движения транспорта в городах. Если документ будет принят, то украинским водителям в городах будет запрещено передвигаться со скоростью выше 50 км/ч.

Также документ предусматривает снижение предела превышения скорости в городах Украины с нынешних 20 до 10 км/ч.

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В Украине в 2016-ом году увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. За прошлый год в стране произошло более 154 тысяч аварий. Это на 11,5% больше, чем в прошлом году.

Ситуацию на дорогах Украины и нарушение правил дорожного движения прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы автоэксперт, автор и ведущий программы "Две лошадиные силы" Рауль Чилачава.

Как вы относитесь к предположению, ограничить скорость в городах до 50 километров в час?

— Как у нас любят шутить, с выражением печальной лошади я отношусь к этой инициативе, потому что это уже напоминает какую-то законодательную вакханалию, если честно.

То есть 50 километров в час — это маловато?

— Это не то, что маловато. Дело в том, что аварии перестают происходить в тот момент, когда люди строго соблюдают ПДД. Совсем недавно была статистика о том, что после того, как увеличили штрафы за пьянку за рулем, грубо говоря, количество людей, которых задержали в нетрезвом виде, увеличилось. Это говорит о том, что на самом деле главное — не вот эти суровые наказания, которые вводятся, а контроль за соблюдением всех этих законов. Такого контроля нет. Во-вторых, когда мы говорим о 50 км/ч в городе, то наши законодатели слышали звон да не знают, где он. В странах, где очень мало совершается дорожных аварий, такие ограничения — и 50, и 30, и может даже 20 км/ч проезд — сделаны в местах густой застройки, или там, где находятся детсады, школы… В общем там, где пешеходы не отделены от автомобилей и где высока вероятность таких аварий. А у нас в Киеве и во многих других городах мы не можем ехать иногда и со скоростью 50 км/ч, потому что дороги сошли, пробки, гололед и прочее. Я думаю, что причины аварий в Украине кроются совсем не в ограничении скорости. Другое дело, что просто принять закон — это ничего не стоит, для этого не нужно работать, просто проголосовали, правда они сейчас даже не могут собраться в ВР, чтобы что-то проголосовать, но тем не менее.

Если никто не контролирует соблюдение скорости, то все ограничения не имеют смысла?

— Самое главное, что первопричины аварий, о которых мы говорим, кроются не в этих ограничениях. Иногда и 8 км/ч приводят к тому, что оказывается ты ехал на 4 км быстрее чем надо, допустим, выезжал со двора, где чистый каток. Дело не в том. Большинство аварий происходит из-за того, что водитель превышал скорость и переоценил свои силы. Это не всегда вопрос ограничения скорости. Да, безусловно, на 50, наверное, остановиться легче чем на 80.

Водители будут придерживаться запрета, если примут закон?

— Для того, чтобы понять, будут или нет, нужно понимать ситуацию на данный момент. На данный момент никто не соблюдает скоростной режим 60, многие не соблюдают скоростной режим 60 плюс 20. У нас такой мини-Шанхай по вопросу соблюдения ПДД. Но у нас ведь мини-Шанхай по вопросу соблюдения любых правил в нашей стране, правда?

Кстати, нормы превышения скорости намерены снизить до 10 километров в час…

— Вместо того, чтобы заниматься структурными изменениями, ремонтами, разобраться со знаками, дорожными покрытиями, освещением, отделением пешеходов от автомобилей, принято самое простое решение. Вообще, чтобы убрать аварийность, например, в Скандинавии потратили очень много денег на это. А у нас можно потратить все три закона. Например, отменить автомобили в городе, и мы снимаем эту проблему вообще.

Своим мнением относительно скорости на дорогах поделился в эфире "ГС" автогонщик, спортивный редактор журнала "Автоцентр" Евгений Сокур.

ProFormula.UA, facebook Автогонщик Евгений Сокур

Ваше отношение к предложению ограничить движение в городах до 50 километров в час?

— Я думаю, оно сейчас не к месту. Убрать аварийность на дорогах, снизить, как следствие, травматичность и смертность. Но для этого есть два других решения: нужно убрать эту анархию с дорог Украины, когда можно ехать с любой скоростью в любом уголке Украины, тебя никто не накажет. Нужно обеспечить неотвратимость наказания, чтобы за любое превышение ты платил штраф. И второе, заставить пристегиваться людей в автомобилях. Это существенно снизит и смертность, и аварийность.

А увеличение количества камер видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушения?

— Безусловно. Если человек будет ехать и знать, что если он нарушит, то его обязательно накажут, он не будет этого делать.

Ваше отношение к снижению предела превышения скорости?

— Пока не к месту это нововведение.

Чем можно объяснить вообще такие инициативы?

— Не знаю, какое-то популистское решение, попиариться.

Какой должна быть оптимальная скорость езды по городу? На этот вопрос в эфире Голоса Столицы ответили радиослушатели.

Антон: Я считаю, что вообще, это предложение похоже на то, что а давайте мы в нашем новом доме поставим цветочек возле окна. Но на данный момент у нас нет даже земли, не то, что дома или окна. Предложение хорошее, 50 км/ч, считаю, круто, также чтобы 10 км/ч превышение тарифицировалось и штрафовалось — тоже считаю правильным. Но для этого у нас должны быть нормальные дороги, которыми можно из одной части Киева попасть в другую. То есть окружная, которая не будет иметь ограничения, хотя бы 130. Чтобы можно было пересечь из одной части города в другую, либо проехать по окружным мимо города. А также какие-то дороги внутри города, которые будут иметь повышенную скорость, где можно будет быстро передвигаться по городу. Понятно, что в самом городе, где-то по улочкам, 50 — было бы отлично.

Олег, Киев: Уважаемые депутаты, которые хотят это сделать, не подскажут, на какой передаче ездить? О пятой я уже не говорю, для четвертой вроде мало, а для третьей вроде много. Одно дело проехать по трассе где-то километр на знаке "50", там можно и на нейтралке прокатиться, а другое дело целый день ездить с такой скоростью по городу. Второе: я усматриваю в их решении прямой смысл. Будет сумасшедшая трата горючего, а им, кое-кому, это на руку. И третье: они думали, какие пробки будут в городе при такой скорости? Потому что наша пропускная способность наших улиц совершенно не предназначена, чтобы с такой скоростью двигаться. И тем более, наши светофоры, которые непонятно кем регулировались и настраивались.

Сергей: Надо курсы водителей очень контролировать и серьезно относиться. Культура, все вообще на нуле. С другой стороны, очень правильно, что вводят 50 км/ч и 10 вот это добавлять до 60. Есть единые правила, их надо выполнять, и все всегда успеют, потому что с такой подготовкой больше повышать скорость нельзя. И третий вопрос: контроль на линии. Не будет контроля, не будет ничего. И депутаты будут согласно контроля тоже ездить правильно, потому что будет фиксация.

Александр: Я хотел бы обозначить три вопроса. Первый — безопасность. Со всех сторон, 50 км/ч это хорошо. Человек успевает отреагировать на большее количество объективных опасностей, которые возникают перед ним. Это касается всех этих бегающих через дорогу людей, потому что их деть некуда. Вся Европа ездит 50, потому что нужно реагировать. Второе, был комментарий про бензин, я на себе попробовал.

До этого ездил 70, плюс-минус 10-15. Если снизить на 10 км/ч среднюю скорость движения, сразу минус 0,5-1 литр вы получаете на ровном месте, потому что у вас меньше разгонов. На разгонах автомобиль тратит намного больше. И третий вопрос, это система движения регулирования автотранспорта в городе рассчитывается под какую-то среднюю скорость. И эта средняя скорость примерно 30 км/ч. Если вы посмотрите на показания компьютера в любом автомобиле, там будет 25-30 км/ч. Это означает, что если вы едете в городе больше чем 50, вы намного дальше этой средней скорости, и это значит, что на перекрестках, которые рассчитаны на то, что к нему будут подъезжать автомобили с такой-то интенсивностью, их там скапливается больше в бутылочных горлышках, потому что они едут быстрее, скапливаются.

Евгений, Киев: Вроде бы хорошая идея снизить скорость, но мы очень много тратим времени и внимания на то, чтобы смотреть за состоянием дороги, объехать где-то яму. Поэтому если будет хорошее дорожное покрытие, то все внимание водителей будет на других участниках дорожного движения и на своем поведении, а не обращать внимания как объехать яму или не попасть в какую-то еще неприятную такую ситуацию.

Ранее главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов в эфире "ГС" отметил, что патрульные не имеют права останавливать автомобили без существенных причин, и водители этим пользуются.