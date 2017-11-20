КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Пограничники задержали жителя Черновицкой области в пункте пропуска "Росошаны" после неудачной попытки пьяного мужчины прорваться на автомобиле через границу, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

"Мужчина на большой скорости пытался прорваться автомобилем через вышеуказанный пункт пропуска и, сбив шлагбаум, наехал на поставленное пограничниками средство принудительной остановки. В результате таких ночных гонок автомобиль Ford, за рулем которого был гражданин Украины, перевернулся", — говорится в сообщении.

Госпогранслужба Пьяный мужчина на авто пытался прорваться через границу в Молдову

Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал. Сам водитель, 36-летний житель населенного пункта Нелиповцы Кельменецкого района, существенных травм также не получил. Медицинское обследование установило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Представителями пограничного ведомства на нарушителя составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, на водителя составлены материалы об административном правонарушении по ст. 130, 124 КоАП представителями Национальной полиции, прибывшими на место происшествия.

Росошаны — международный контрольный пункт пропуска в Черновицкой области, через который проходит грузовой и пассажирский автотранспорт, идущий на Молдову.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали в аэропорту Киева гражданку России, у которой обнаружили наркотики.