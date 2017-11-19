КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. На украинско-молдавской границе в селе Малоярославец Тарутинского района Одесской области в субботу открылся новый отдел пограничной службы "Малоярославец" Белгород-Днестровского отряда, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"Это — еще один шаг на пути к совершенствованию и усилению системы охраны государственной границы. Только на участке Белгород-Днестровского отряда продолжается строительство и реконструкция еще 6 таких линейных подразделений", — сказал на церемонии открытия глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Госпогранслужба Украины На границе с Молдовой открылся новый пункт пропуска

По его словам, в зоне ответственности отдела "Малоярославец" — десятки километров границы с Молдовой и автомобильный пункт пропуска.

В перспективе обновленные подразделения откроются и на других участках украинско-молдавской границы, добавил Цигикал.

На обустройство отдела пограничной службы было потрачено около 1,4 млн гривен (часть средств была выделена Тарутинский районной государственной администрацией). Строительство длилось чуть больше года.

Новый отдел "Малоярославец", персонал которого отныне будет защищать южные рубежи Украины, открыт с целью уплотнения охраны государственной границы, поясняют в Госпогранслужбе. Всего в подразделении будут проходить службу около 80 пограничников.

Персонал подразделения будет охранять сухопутный участок государственной границы Украины с Республикой Молдова, протяженность которой составляет около 26 км. На его участке также находится международный автомобильный пункт пропуска под одноименным названием "Малоярославец".

Ранее сообщалось, что пограничная служба Польша не рекомендует продлевать действие пешеходного пункта пересечения украинско-польской границы в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув".