На границе дальнобойщики перекрыли КПП "Ужгород"

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. На пограничном КПП "Ужгород" в Закарпатской области водители грузовиков устроили акцию протеста.

Они вышли на пешеходный переход и полностью заблокировали движение на трассе.

Издание Mukachevo.net передает, что акция протеста связана с невозможность оперативно пройти пограничный и таможенный контроль, а также тем, что часть машин пропускают без очереди.

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Из-за задержек машины стоят в очереди по пять суток.

"Полиция так и не отреагировала на просьбу установить порядок и не приехала оценить обстановку", — цитирует водителей издание.

Накануне бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Польша заблокировала транзит украинских грузов через свою территорию. "Во Львове, на всех западных границах — тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря "Свободе" нам перекрыли путь транзита через страны СНГ", — заявил Червоненко.