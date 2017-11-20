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    Общество

    На границе дальнобойщики перекрыли КПП "Ужгород"

    (обновлено: )101182
    В Закарпатской области водители фур протестуют против стояния в очереди по пять суток, чтобы пройти таможенный контроль.
    Фото Mukachevo

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. На пограничном КПП "Ужгород" в Закарпатской области водители грузовиков устроили акцию протеста.

    Они вышли на пешеходный переход и полностью заблокировали движение на трассе.

    Издание Mukachevo.net передает, что акция протеста связана с невозможность оперативно пройти пограничный и таможенный контроль, а также тем, что часть машин пропускают без очереди.

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    Из-за задержек машины стоят в очереди по пять суток.

    "Полиция так и не отреагировала на просьбу установить порядок и не приехала оценить обстановку", — цитирует водителей издание.

    Накануне бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что Польша заблокировала транзит украинских грузов через свою территорию. "Во Львове, на всех западных границах — тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря "Свободе" нам перекрыли путь транзита через страны СНГ", — заявил Червоненко.

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