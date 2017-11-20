Забил битой и застрелил: в Кривом Роге мужчину убили в ссоре из-за жены

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Терновском районе Кривого Рога обнаружен труп мужчины со смертельными травмами.

Тело было найдено в автомобиле Mercedes погибшего — он лежал на заднем сидении, сообщает "Первый городской".

При расследовании обстоятельств преступления выяснилось, что мужчина был жестоко убит в результате конфликта из-за жены еще одного жителя Кривого Рога.

Ранее судимый ревнивец металлической битой разбил голову сопернику, а потом застрелил его.

Напомним, что в Киеве во время празднования свадьбы произошло убийство по неосторожности: один из гостей ударил брата жениха, который умер через несколько часов после драки.