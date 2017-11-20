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    Происшествия

    Забил битой и застрелил: в Кривом Роге мужчину убили в ссоре из-за жены

    (обновлено: )29601
    Ссора двух жителей Кривого Рога переросла в жестокое убийство: преступник жестоко избил свою жертву, а потом добил выстрелом.
    Место убийства в Кривом Роге
    Фото "Первый городской"

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Терновском районе Кривого Рога обнаружен труп мужчины со смертельными травмами.

    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"
    Криминальные войны. Украина в шаге от кровавого бандитизма

    Тело было найдено в автомобиле Mercedes погибшего — он лежал на заднем сидении, сообщает "Первый городской".

    При расследовании обстоятельств преступления выяснилось, что мужчина был жестоко убит в результате конфликта из-за жены еще одного жителя Кривого Рога.

    Ранее судимый ревнивец металлической битой разбил голову сопернику, а потом застрелил его.

    Напомним, что в Киеве во время празднования свадьбы произошло убийство по неосторожности: один из гостей ударил брата жениха, который умер через несколько часов после драки.

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