СБУ : задержан россиянин, подозреваемый в убийстве главреда Forbes

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве задержан гражданин РФ, которого разыскивал Интерпол по подозрению в причастности к совершению ряда заказных убийств, в том числе главного редактора русского издания Forbes, сообщает СБУ.

"В Киеве правоохранители задержали уроженца Чечни, который был объявлен в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений. По информации Интерпола, иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания Forbes — гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя — руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах", — говорится в сообщении ведомства на Facebook.

По данным ведомства, после бегства из России задержанный входил в состав организованной преступной группировки, которая в Украине занималась вымогательством денег у частных предпринимателей.

Также пресс-служба сообщила, что сотрудники СБ Украины задержали еще одного гражданина РФ, который был объявлен в международный розыск. Как сообщается, он был ранее судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах Евросоюза, он длительное время скрывался от следствия.

"По информации Интерпола стало известно, что в 2013 году подсудимый россиянин с помощью своего сообщника совершил побег из помещения зала суда города Сандвик в Норвегии. После совершения очередных преступлений, связанных с похищением автомобилей престижных марок, гражданин РФ был объявлен в международный розыск Францией. Для избежания уголовной ответственности он скрывался в разных странах по поддельным паспортам", — добавили в ведомстве.

Указывается, что правоохранители решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения и проведения проверки последующей их экстрадиции.

По данным издания Forbes, главный редактор российского издания журнала 41-летний Пол Хлебников был застрелен в Москве 9 июля 2004 года. По одной из версий правоохранителей, заказчиком и организатором убийства главреда считался чеченский полевой командир Хож-Ахмед Нухаев, непосредственным исполнителем был назван уроженец Чечни Казбек Дукузов.