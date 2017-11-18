Хорошему танцору и певцу СБУ мешает

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

В четверг, 16 ноября, вступили в юридическую силу поправки к закону "Про гастрольные мероприятия в Украине", в соответствии с которыми кому петь и плясать на сценах украинских театров, ночных клубов и дискотек будет определять Служба безопасности Украины.

Пока это, правда, касается только российских исполнителей. Но не исключено, что со временем СБУ получит такие же полномочия и в отношении своих соотечественников – украинцев, которые в чем-то не согласны с действиями режима Порошенко или же посмели выехать на гастроли в Россию.

Кстати, 16 ноября примечательно еще и тем, что в этот день ровно год назад радикалы пытались сорвать в Киеве концерт украинского дуэта Потап и Настя. Тогда у них все-таки не получилось. Но зато в других городах Украины – Львове, Днепре и особенно в Одессе, радикалы оторвались по полной: избивали и травили газом зрителей, распространяли мерзостные лозунги, обливали краской и нечистотами исполнителей. И, вполне вероятно, что скоро и у украинских наиболее талантливых и востребованных исполнителей тоже возникнут проблемы с СБУ.

Как СБУ получило право тайное сделать явным

Но сначала о новой процедуре.

Согласно утвержденным парламентом поправкам к закону "О гастролях", за 30 дней до въезда в Украину российских исполнителей, организаторы (продюсеры, владельцы эстрадных площадок и ночных клубов) должны донести об этом в СБУ. Не сделавших это, накажут многотысячными штрафами. А СБУ в течение 10 дней ответит, можно въехать в страну артисту, или нет.

Так, по сути дела, украинская охранка стала организацией "особо приближенной" культуре.

Вообще борьба с российским влиянием на культурные процессы в Украине началась давно, еще при президентстве Викторе Ющенко (а некоторые политические старожилы утверждают, что даже при первом президенте Леониде Кравчуке).

Но только при Петре Порошенко процесс этот приобрел вполне оформившуюся юридическую форму. Сначала, летом 2014 года СБУ через специально организованные утечки сообщало, что список российских звезд эстрады, которым нельзя въезжать, состоит из 500 человек. Потом эти данные подкорректировали и снизили до 140.

При этом по старой гебистской традиции никто точно не знал, кто находится в этом списке, а кто еще нет. То есть сведения об этом носили отрывочный характер – уроженец Донецкой области Иосиф Кобзон, киевлянка Наталья Королева (настоящая фамилия Порывай) и москвич Василий Лановой в нем точно были. Остальные могли узнать про свою "невъездность" только на границе, как это произошло, например, с Лолитой Милявской.

Украинская общественность, отягощенная культурой и любовью к русскоязычной эстраде, конечно, хотела, чтобы СБУ опубликовала полный список заранее. Чтобы никто не попадал на границе в неловкую ситуацию. Но спецслужба на это не согласилась.

А вот теперь, после вступления в юридическую силу соответствующих поправок, никто не только не въедет в Украину, пока заранее не получит на это разрешение в СБУ, но даже не имеет права заключить договоры на гастроли по Украине.

Кстати, запрет на въезд для звезд российской эстрады, театра и кино обосновывается в поправках к закону "О гастролях" тем, что они, певцы, музыканты и артисты, могут создавать угрозу для национальной безопасности Украины.

Вот такая, оказывается, у украинского государства уязвимая безопасность…

Закон от "Голоса Майдана"

Как утверждают украинские СМИ, инициатором закона, определяющего процедуру въезда в Украину российских актеров, музыкантов и эстрадных исполнителей, стал Евгений Нищук.

Он – министр культуры, выпускник престижного театрального столичного института имени Карпенко-Карого и даже Народный артист Украины. Снялся в 5 почти никому не известных фильмах. И даже играл на сцене небольшого малоизвестного в театральных кругах столичного театра.

Но человек в Украине он вполне знаменитый и широко известный в других кругах — организаторов различных массовых политических мероприятий.

Зимой 2004 года он прославился тем, что со сцены тогдашнего Майдана делал объявления и зачитывал различные обращения и тексты. Голос у Нишука, что и говорить, дикторский, хорошо поставленный.

Сразу после Майдана, в 2005 году президент Виктор Ющенко вспомнил о "Голосе Майдана" и присвоил ему звание "Заслуженного артиста".

А потом, до начала 2014 года о Нищуке как об артисте никто в театральных кругах не слышал. А вот на различных митингах, особенно тех, которые организовывала "Батькивщина" Юлии Тимошенко, он служил исправно – объявлял очередного выступающего, пару раз бил в огромные театральные барабаны – была такая фишка на митингах, организованных бывшим премьером Украины Тимошенко.

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В январе 2014 Нищук опять оказался востребован в той же роли – диктора, то бишь "Голоса Майдана". На эту должность его призвал нынешний генпрокурор страны Юрий Луценко.

По утверждению немецкого политолога Андреаса Умланда, именно Евгений Нищук взял боевой клич Украинской повстанческой армии и лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!" в качестве девиза протестного движения. И теперь это заклинание националистов стало повсеместным – и в магазинах, и в парламенте, и на официальных мероприятиях власти.

Сразу после госпереворота поумневший Нищук получил не очередное звание, а министерский портфель. Так человек, ни разу в своей жизни не руководивший даже отделом в собесе, стал главным по культуре в 40-миллионнной стране.

Но в 2015-ом году Нищук получил все же в довесок к министерскому портфелю и звание "Народного артиста Украины". А уже после этого, народный артист Украины и министр культуры Евгений Нищук широковещательно объяснил, что население юго-востока страны из-за недостаточной генетической чистоты не может воспринимать украинскую культуру…

Когда "Голосу Майдана" через соцсети объяснили, что после такого откровенно нацистского заявления, он вполне может оказаться не въездным в страны Евросоюза, Нищук извинился за свои высказывания и…

И подготовил изменения в закон о "Гастрольной деятельности" с предоставлением функций культуртрегера Службе безопасности Украины.

Для тех, кто никому не нужен

Пока поправки к закону, вступившие в силу 16 ноября, имеют отношение только к гражданам России, в том числе и к тем, кто родился и вырос в Украине. Критерий, по которому СБУ им может отказать во въезде, – их, артистов, певцов и музыкантов, высказывания в поддержку присоединения Крыма к России или участие в концертных и других мероприятиях на полуострове или на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Ну, или если они поддерживают президента Путина. Если ругают, то въезд им в Украину, наоборот, гарантирован.

Однако, на самом деле, есть в этой истории еще несколько нюансов, которых в законе нет. Но они есть в жизни.

В таких концертах (в Крыму или самопровозглашенных ДНР и ЛНР), как правило, принимают участие те, на кого есть наибольший спрос у зрителей, то есть наиболее талантливые артисты и эстрадные исполнители. И запрещение им въезда в Украину попросту снижает градус конкуренции в культурной среде страны. Отсюда, кстати, и возникновение сначала никому неизвестных списков (кто и как их формировал, — тайна за семью СБУшными печатями), а потом поправок от Нищука.

То, что дело не в "крымнаше", а именно в конкуренции, говорят и другие факты. Под пресс националистов в свое время попали не только граждане России, но и украинцы – например, Народная артистка Украины Ани Лорак, певица Светлана Лобода и другие. Им и другим артистам украинские "нацики" под лозунг "Слава, Украине!", срывали концерты, оскорбляли их и их зрителей и в Киеве, и в Одессе, и в других городах Украины.

Досталось даже украинскому украинцу Ивану Дрону, который пожертвовал миллион гривен бойцам так называемый антитеррористической операции. Его концерт нацики сорвали во Львове.

Кстати, ровно год назад, день в день, 16 ноября радикалы раскидывали дымовые шашки, жгли флаера и использовали баллончики со слезоточивым газом для срыва концерта украинского дуэта "Потап и Настя" в самом большом концертном зале Киева – Дворце "Украина". Концерт все-таки состоялся, но как говорится, осадок остался. Несколько зрителей тогда даже попали на "Скорой" в больницу.

Причина прессинга на артистов и эстрадных исполнителей со стороны украинских националистов – в том, что они выступают с концертами на территории России – "государства-агрессора", как называют РФ в Киеве.

Однако, и это третий нюанс этой истории, для тех украинских артистов и эстрадных исполнителей, кто талантлив и не боится конкуренции, возникает опасность расширения списка. Начали с запретов въезда россиян в Украину, а теперь могут запретить и своим выезд на гастроли в РФ.

Так в интервью украинским СМИ, опубликованном накануне вступления в действие поправок к закону "О гастрольной деятельности", популярный в России и в Украине Андрей Данилко (сценическое имя "Верка Сердючка") заявил, что, по его мнению, у Украины есть более серьезные проблемы, чем гастроли артистов, которым надо "кормить коллективы, обеспечивать студии, выход материалов".

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"Есть масса людей, а артисты тоже люди, — с горечью иронизирует по этому поводу украинский артист Данилко, — которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных" условиях. Каждый ищет работу", — откровенно пояснил он. А против гастролей в России (за которые их преследуют в Украине националисты), считает Данилко, выступают артисты, которых никуда не зовут.

"Они и здесь не особо кому-то нужны, знаю тут парочку таких активистов", — пояснил певец.

Читая эти откровения Данилко, невольно вспомнил о "Народном артисте Украине" Евгении Нищуке, который получил особую признательность и власти и высокое звание "Народного артиста" не за достижения на театральных подмостках, а за то, что дважды был "Голосом Майдана"…

(Мнение автора может не совпадать с мнением редакции)