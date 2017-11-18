Криминальные войны. Украина в шаге от кровавого бандитизма

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Несмотря на огромное количество разношерстных преступных групп, сообществ, банд, шаек в стране, они все разрознены и мелковаты, а, следовательно, практически не уловимы. В этом пока их преимущество. В то же время, не пройдет и года, как эти разрозненные кучки обретут более организованный характер и тогда у нас появятся новые Савлоховы, Авдышевы, Кисели, Прыщи со своими организованными преступными группами (ОПГ), с четким распределением обязанностей, подчинению приказа авторитета или же его бригадиров, со своим негласным уставом — правилами поведения и общения. Но нынешним бандам еще далеко до тех, которые начинали свой путь в 80-х и 90-х годах.

Раньше были ОПГ, а сейчас гангстеры

О, том, что Украина на пороге грандиозного шухера свидетельствует прежде всего рост преступности и не способность полиции ничего предпринять. И то, с чем мы столкнемся в самое ближайшее время, будет похлеще того, что было на заре становления Украины, как государства — бандиты не только возьмут власть в сои руки, но и установят свои порядки. Эту не радостную перспективу нарисовал один из бывших бригадиров ОПГ Савлохова Бориса Сослановича советского, российского и украинского тренера по вольной борьбе, заслуженного тренера СССР, России и Украины. Криминального авторитета, известного под кличкой "Савлоха" или "Солоха". Алексей провел в группировке долгие годы и из рядового бойца смог дослужиться до бригадира, и, как рассказывает РИА Новости Украины бывший член ОПГ, сегодняшние преступные группы даже с натяжкой нельзя назвать организованными — они больше напоминают гангстерские группировки.

"Давайте сразу расставим все точки над «i». Классическое ОПГ состоит из одной или нескольких бригад. В ее составе может быть от 25 до 100 и больше человек. Руководство осуществляет лидер, или группа лидеров (до 3 человек), но рулит всем лидер — авторитет. На нем организация и координация действий, у него налаженные связи в правоохранительных органах, он может иметь легальный бизнес, но главное, его уважают в преступном мире. Авторитет никогда не ходит на дело, за это отвечают его заместители, партнеры. При этом, у каждого зама определенное направление деятельности: контрразведка, рэкет, внутренняя безопасность и подбор кадров, силовые акции, экономическое направление — бухгалтерия и общак. После лидеров и их помощников идут бригадиры, в подчинении которых 5-15 "боевиков", "солдатов" — основная масса, которая выполняет всю грязную работу. Среди них оруженосцы, подрывники, киллеры, чистильщики — ликвидатор своих провинившихся. Но, главное, в ОПГ всегда существует иерархия и строгая дисциплина, закрытость, секретность, автономность подразделений и мобильность. Сегодня же группы, которые существуют, анархичны. Они маленькие, максимум до 10 человек. У них нет сильного лидера, они действую хаотично. Я бы ни за что не назвал их организованными группировками — это какие-то анархические преступные группировки (АПГ), а скорее всего — они гангстеры", — констатирует Алексей.

То, что нет серьезных лидеров, говорит о том, что в среде группировки будут конфликты, разногласия, что приведет, рано или поздно, к вооруженным разборкам, подчеркивает Алексей. Даже не смотря на то, что сегодня группы собираются, как и раньше, по интересам — в 90-х костях ОПГ составляли спортсмены и уличные хулиганы, судимые за не тяжкие статьи, а так же бывшие правоохранители и военные, то нынешние в основном, состоят из бывших военнослужащих и милиционеров, а АТО этой публике выдавали такие удостоверения.

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"Это наши бригады собирались из спортсменов и хулиганов. У нас были свои внутренние правила — нет наркотикам и спиртному, особенно, если намечалась "акция". Сегодня же, группы в основном состоят из бывших атошников, часть из которых уже прошла зону. Они научились не только обращаться с оружием и взрывчаткой, но и привезли с собой немереные запасы. У них нет никакого правила и порядка и этим они опасны — это безбашенные ребята. С ними нереально общаться. Недавно пришлось побывать на нескольких "стрелках" — одни себя называли атошниками, вторые "киборгами" из аэропорта. Договориться с ними невозможно, "быкуют". Ты ему рассказываешь, что так не делают, так нельзя, он в ответ — а я хочу, будет по-моему. И чуть что, сразу за оружие хватаются. На моей памяти, а на стрелки я ходил в свое время, как некоторые на работу в офис, такого не было никогда", — отмечает Алексей.

Авторитеты нынче не в чести

Как вспоминает собеседник, раньше лидеры ОПГ знали друг друга. Часто встречались на сходках, где спокойно обо все договаривались. Нет, так спор решал третейский судья. Был порядок. Соблюдали понятия, знали, что можно, что нельзя. Сегодня никто не живет по понятиям. Старые не знают, новые – не создали.

"Сегодня нет понятий, есть гангстеры без понятий, которые живут только одним днем. Для них главное – обогатиться любой ценой, налететь, ограбить. Кто из ник то и чем занимается, неизвестно. Группы разношерстные. Уголовники то же сбиваются в группировки. Сегодня мы имеем группировки состоящие из атошников и уголовников. Они маленькие и их очень много, порядка 1000 по всей стране. Основной вид их деятельности — ограбления. Вот, скажем, атошники, они даже не понимают, что они ходят под уголовной статьей, они уверены, что так надо. Что они новые робингуды – отбирают деньги у богатых. И часть уже грабили на Востоке, это им не в диковинку. Еще занимаются выбиванием долгов, разбоями, нападают на фермерские хозяйства. Они хватаются за любое дело, кто дал "набой" на кого-то, туда и идут. Поэтому в стране такое количество преступлений. В 90-х все было более контролируемо и не только внутри группировок, но и со стороны МВД. Был создан УБОП и они по своим агентурным каналам собирали досье на каждого, начиная от "солдата", заканчивая авторитетом. Была создана база "Скорпион", которая постоянно пополнялась. Сейчас ничего этого нет", — отмечает Алексей.

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Но, к счастью, никто среди этих групп не претендует на лидерство. И это пока большой плюс.

"Чтобы стать лидером, нужно договориться с властями, найти с ними общий язык, подкупить их или же его (лидера) должны специально поставить. Потом он должен подмять под себя определенные группировки. А чтобы его начали по-настоящему уважать и бояться, он или его бойцы должны убить человек 50. Если без этого кто-то будет сегодня заявлять, что он де лидер, он долго не протянет и его никто слушать не буде. Савлохов уважение получил тем, что его спортсмены профессионально били, даже забивали человека до смерти. У Киселя, "Рыбы", Прыща были киллеры. В Киеве было 50 серьезных группировок, которые входили в союз – Киселя, "Рыбы", Савлохова. Хотя, серьезно зашел "Правый сектор", их было много, их поддерживали силовики, они были сплочены, они показали силу и их даже начали уважать. Но потом сдали позиции. Если по подобному пути сегодня пойдут и другие, но продержатся, будут профинансированы серьезно, то могут стать очень опасными. В наши дни единственные, кто остались организованными и пытаются жить по понятиям – это воры, воровское движение, положенцы. Но все воры залетные, они здесь долго не задерживаются, они не берут на себя функции по наведению порядка в криминальной среде города", — подчеркивает бывший член ОПГ.

Объединить сегодняшние гангстерские группировки не реально и не кому. Для этого нужен лидер с хорошими связями и большими деньгами. Сегодня "солдату" надо платить не меньше 2000 долларов в месяц. Бесплатно никто не будет работать. Не все могут потянуть такую сумму. Поэтому они предпочитают действовать меленькими группками – ограбил, деньги есть, закончились – снова на дело пошел. Сегодняшних объединяет одна идея – обогатиться любой ценой. Но, если только кто-то из конкурентов встретиться на их пути – кровавые разборки, криминальные войны, неизбежны.