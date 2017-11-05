наверх
05.11.201719:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Убийство украинца в Польше. Подозреваемый сделал заявление

    (обновлено: )8420
    Как выяснилось, мужчины были знакомы друг с другом. Жертва помогла своему коллеге приехать в Польшу, чтобы устроиться на работу. Следствие установило, что между мужчинами возник конфликт, который завершился трагедией.
    Полиция в Польше. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Задержанный по подозрению в убийстве своего земляка украинец в польском Гданьске признался в содеянном преступлении, заявила спикер пресс-службы Окружной прокуратуры Гданьска Гражина Вавринюк, сообщает "Польске радіо".

    Заминированный автомобиль депутата городского совета Николаева
    Нацполиция
    Дети или звери? Жесткий подростковый криминал захлестнул Украину

    Отмечается, что следователи обратились с ходатайством о временном аресте подозреваемого.

    По словам Вавринюк, мужчины были знакомы друг с другом. Жертва помогла своему коллеге приехать в Польшу, чтобы устроиться на работу.

    Следствие установило, что между мужчинами возник конфликт, который завершился трагедией.

    В пресс-службе отметили, что убийце грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее сообщалось, что пограничники задержали украинца, подозреваемого в убийстве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    "Дело о рюкзаках": за что Аваков получил "черную метку" — мнение Золотарева. Видео
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Руководитель следствия смертельного ДТП с участием Елены Зайцевой
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Американские актеры Джон Малкович и Кевин Спейси. Архивное фото
    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Хоффман...