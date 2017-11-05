Убийство украинца в Польше. Подозреваемый сделал заявление

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Задержанный по подозрению в убийстве своего земляка украинец в польском Гданьске признался в содеянном преступлении, заявила спикер пресс-службы Окружной прокуратуры Гданьска Гражина Вавринюк, сообщает "Польске радіо".

Отмечается, что следователи обратились с ходатайством о временном аресте подозреваемого.

По словам Вавринюк, мужчины были знакомы друг с другом. Жертва помогла своему коллеге приехать в Польшу, чтобы устроиться на работу.

Следствие установило, что между мужчинами возник конфликт, который завершился трагедией.

В пресс-службе отметили, что убийце грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали украинца, подозреваемого в убийстве.