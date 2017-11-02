В Польше зарезали украинца

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. В польском Гданьске 49-летний гражданин Украины погиб от ножевых ранений, в связи с убийством были задержаны четыре человека, передает Польское Радио.

Как отмечается, все подозреваемые также оказались гражданами Украины, на момент задержания они были в нетрезвом состоянии.

Происшествие произошло в среду, 1 ноября, около 18:00 в Гданьске.

"Вероятно, преступник/преступники и жертва были знакомы. Между ними произошла ссора, во время которой жертва получила несколько ножевых ранений. Несмотря на получасовую реанимацию, мужчина скончался. Полиция подтвердила национальность жертвы, — это 49-летний гражданин Украины", — говорится в сообщении.

В связи с этим убийством полиция задержала четырех украинцев в возрасте 25-49 лет.

Правоохранители выясняют, есть ли среди задержанных убийца. Все четверо взяты под стражу, сообщили в полиции. Следствие продолжается, правоохранители не исключают очередных задержаний.

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Напомним, 29 октября в Гданьске погиб украинец, который работал на лесах при базилике Внебовзятия Пресвятой Девы Марии.