На границе с Польшей задержали подозреваемого в убийстве украинца

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. На польско-украинской границе в контрольном пункте пропуска Медика был задержан подозреваемый в убийстве Украинец.
Как передает польское издание nowiny24.pl, он пытался вернуться в Украину после содеянного преступления.
Сообщается, что 38-летнего мужчину задержали в Медике накануне утром.
Он пытался вернуться в Украину в микроавтобусе.
Польские пограничники после проверки документов задержали его и передали полиции.
Как сообщалось ранее, в польском Гданьске 49-летний гражданин Украины погиб от ножевых ранений, в связи с убийством были задержаны четыре человека.