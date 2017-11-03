На границе с Польшей задержали подозреваемого в убийстве украинца

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. На польско-украинской границе в контрольном пункте пропуска Медика был задержан подозреваемый в убийстве Украинец.

Как передает польское издание nowiny24.pl, он пытался вернуться в Украину после содеянного преступления.

Сообщается, что 38-летнего мужчину задержали в Медике накануне утром.

Он пытался вернуться в Украину в микроавтобусе.

Польские пограничники после проверки документов задержали его и передали полиции.

Как сообщалось ранее, в польском Гданьске 49-летний гражданин Украины погиб от ножевых ранений, в связи с убийством были задержаны четыре человека.