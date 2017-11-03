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    На границе с Польшей задержали подозреваемого в убийстве украинца

    (обновлено: )5030
    38-летнего мужчину задержали в Медике. Он пытался вернуться в Украину в микроавтобусе. Польские пограничники после проверки документов задержали его и передали полиции.
    Полиция в Польше. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. На польско-украинской границе в контрольном пункте пропуска Медика был задержан подозреваемый в убийстве Украинец.

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    Как передает польское издание nowiny24.pl, он пытался вернуться в Украину после содеянного преступления.

    Сообщается, что 38-летнего мужчину задержали в Медике накануне утром.

    Он пытался вернуться в Украину в микроавтобусе.

    Польские пограничники после проверки документов задержали его и передали полиции.

    Как сообщалось ранее, в польском Гданьске 49-летний гражданин Украины погиб от ножевых ранений, в связи с убийством были задержаны четыре человека.

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