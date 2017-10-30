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    Происшествия

    В Польше погиб украинский рабочий

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    По предварительным данным, на высоте 35 м базилики начала собираться вода, и рабочие должны были ее откачать. Один из мужчин поднялся на леса и упал на нижний ярус. От полученных травм он скончался на месте.
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    Michal SZALAST/EAST NEWS

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. В польском городе Гданьск погиб украинец, который работал на лесах при базилике Внебовзятия Пресвятой Девы Марии, сообщает Польское радио.

    Польский фермер. Архивное фото
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    Есть на кого опереться. О польских мигрантах из Украины

    Ремонт Мариацкой базилики в Гданьске продолжается уже много недель, храм обнесен лесами.

    Инцидент случился в воскресенье, 29 октября, когда в выходной двоих рабочих вызвали из-за чрезвычайной ситуации.

    По предварительным данным, на высоте 35 м начала собираться вода, и рабочие должны были ее откачать. Один из мужчин поднялся на леса и упал на нижний ярус. От полученных травм он скончался на месте.

    По данным пресс-секретаря городской комендатуры полиции Гданьска Магдалены Циска, причина смерти 41-летнего гражданина Украины устанавливается.

    Как сообщалось ранее, в Польше произошла трагическая авария, в результате которой погибли двое украинцев, еще пятеро человек попали в реанимацию.

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