КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Пограничники в аэропорту Варшавы задержали двух украинцев, которые пытались провезти почти 2 кг кокаина из Бразилии в своих желудках, сообщает TVN24.

После прилета мужчин отправили на досмотр для пассажиров, имеющих товары для таможенного декларирования. Но во время проверки пограничники ничего не обнаружили.

Тогда они направили украинцев на тест на наличие наркотиков в моче, который показал положительный результат. После этого им сделали компьютерную томографию пищеварительной системы.

В желудках украинцев нашли 45 резиновых мешков, в каждом из которых было около 40 граммов кокаина. Общий вес изъятого кокаина составляет 1,8 кг.

По данным пограничников, стоимость этой партии наркотиков на "черном рынке" составляет более 4,2 млн грн.

Украинцам грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

tvnwarszawa.tvn24 Украинцев поймали в Польше с 2 кг кокаина в желудках

Напомним, в августе канадская полиция изъяла рекордную партию кокаина весом 1062 кг и стоимостью 250 млн долларов.